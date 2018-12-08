報告：牛津劍橋收生偏頗私校

8校取錄人數勝2894校總和

關注社會階層流動性的「薩頓基金會」（The Sutton Trust）分析了牛津劍橋2015至2017年的收生情况，發現8間學校（大部分是私立中學）的學生不合比例地獲這兩家大學取錄，3年間共1310人，較佔國內學校3/4的其他2894家學校合計的1220人還要多。

同樣能力 入讀機會高公校一倍

報告亦指出，私校學生在擁有同樣能力和同樣預測公開試成績下，入讀牛劍的機會較公立學校學生高一倍。報告數字顯示，英國有7%學生入讀私立中學，報考高級程度會考（A Level）的考生中有18%來自私校，34%牛劍申請來自私校，而牛劍最終取錄的學生中，有42%來自私校。

報告沒全數公布8校名稱，只提到當中3間頂級私校，分別是伊頓公學（Eton College）、西敏公學（Westminster School，又譯威斯敏斯特公學）和聖保羅公學（St Paul's School）。這3間學校每年學費分別達4萬、3.9萬和3.7萬鎊（約36.9萬至39.9萬港元），每年各校約有50至100名學生入讀牛劍。

報告抨擊來自較弱勢學校的學生得不到足夠支援，呼籲各方為他們提供更多入學資訊，以維持公平收生。智庫「教育政策研究所」研究部主管佩雷拉（Natalie Perera）指出，大學類型和資歷對將來學生收入有影響，頂級大學要改變收生偏頗的問題。

牛津大學副校長威廉斯（Martin Williams）承認校方在收生多元化做得不足，會再加努力。英國廣播公司（BBC）報道指，牛津有舉辦夏季課程鼓勵來自較低階層的學生報讀。

劍橋大學發言人回應時對報告提到應對學生加強支援表示歡迎。代表英國24家頂尖大學的羅素大學集團（Russell Group）稱，大學正致力改善社會流動性，近年已取得一定成果，但今次報告顯示這仍是一大挑戰。

（BBC/獨立報）