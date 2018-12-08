端對端加密 五眼聯盟視威脅

科企會在重大事件如恐襲與執法機構合作，但只能提供有限的數據，例如儲存在伺服器的數據、信息的收件及送件人和發送的時間。去年3月英國時任內政大臣盧綺婷批評，科企的端對端加密技術遭恐怖分子利用是不可接受：「這情况下我們需要確保情報機構有能力處理如加密的WhatsApp。」

「盼科企合作 私隱非絕對」

五眼聯盟9月的原則聲明稱會推動可經常「合法取得」私人數據的做法，希望科企自願提供合法的解決方案，但同時指出科企不願合作，他們亦會採取技術、執法、立法等措施強行取得資料。聲明雖然稱，任何取得加密訊息的方法都會尊重私隱和合乎監管法例，稱要防止任意及非法干涉私隱，但同時稱私隱並非絕對。

科企過去屢就用戶私隱問題跟執法機構角力。美國出現不止一次引起訴訟。路透社今年8月報道，美國政府入稟加州法院要求facebook破解通訊程式Messenger，讓執法人員截聽黑幫MS-13成員的語音通訊內容。報道引述消息指fb拒絕政府要求，法院翌月裁定政府敗訴。2016年聯邦調查局亦入稟法院，要求蘋果公司解鎖聖貝納迪諾市槍擊案疑犯的手機，蘋果拒絕，FBI最後找第三方公司助解鎖而放棄訴訟。

（綜合報道）