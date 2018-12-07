人際疏離易生仇恨 觸發社會分裂

政治成孤獨出口 易激化

心理學家施瓦茨（Richard S. Schwartz）指出，人們逐漸傾向遠離社會連繫，一方面是繁忙與高度網絡化的現代生活所致，另一方面則與人們推崇自立自強、毋須依賴他人的生活方式有關。以美國為例，當地自殺與濫藥數字正反映孤獨的危害：每年平均有4.5萬人自殺身亡，單在去年因濫藥死亡者達7萬人。

為了對抗孤獨，不少人選擇關心政治來尋找歸屬，並釋放對他人的怒氣。近年左右翼政治日趨兩極化，因政治立場相違而爆發的罵戰屢見不鮮。今年美國中期選舉前夕發生針對民主黨人的炸彈郵包案，疑兇據稱亦是因長期孤獨而轉向政治狂熱。心理學家奧爾茲（Jacqueline Olds）向《紐約時報》稱，當人感到受孤立時會更明確感受到他者與自己的對立，亦對人更少同理心，這種社會氣氛反過來可能影響公共政策制定時較少考慮對人的關顧，加劇孤獨問題。

美國公共政策顧問、共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）認為，改變自身與社會的關係可能是解決孤獨問題的出路。他主張民眾應學習有意識為選擇的社群作出貢獻，避免自身的孤獨感被政治投機者煽動，社會才可望走向和解。