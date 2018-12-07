環球熱話：社交媒體接龍寫作 助抗孤獨 網絡應用雙面刃 專家促推正面使用文化

明報記者 羅睿琪

文以抒懷 交友困難覓知音

由英國創業家赫爾姆（Chris Helm）於2015年創立的InkVite是深受美國年輕人喜愛的寫作App之一，至今下載逾8.5萬次，創作約11萬個故事，主要用戶為14至18歲的青少年，其中八成用戶為女性。赫爾姆向英國廣播公司（BBC）表示，曾在寫作營中觀摩hip-hop歌手與作家共同創作歌詞，成為開發InkVite的啟發。用戶利用Twitter或facebook帳戶登入後，可選擇創作作品類型與長度，並邀請最多4名朋友或陌生用戶一同創作，每次最多可使用280個英文字母，提交後系統會通知另一用戶接力，直至作品完成。

年輕世代常用手機溝通，用手機App寫作亦成抒發情緒渠道。來自美國得州的用戶Athalia過去兩年發表近400則故事，她說，各用戶原本並不認識，但在App上互相尊重，儼如家人，「我們在InkVite上表達了許多內在的紛擾與情緒，那是把我們連繫起來的原因之一」。她憶述一次看見App上同伴言及自我破碎的文章，在字裏行間透露精神受困，她便以文章回應對方，如今彼此仍不時透過文字互相鼓勵。

另一用戶Elle亦表示，年少時因不時搬家而交友困難，InkVite成為她與人建立穩定社交關係的安心之所，她會不時跟其他喜愛寫作的用戶交流，「雖然沒有人知道你的真實姓名，但他們能夠透過你的文字認識你」。

調查：16至24歲青少年最感孤獨

青少年孤獨情况日益普遍，民調機構Ipsos今年5月公布的調查便顯示，逾2萬名美國受訪者中過半數稱一直或有時感不被了解而感孤獨，近半稱總是或偶爾覺得被人忽略，而最感孤獨的一群為18至22歲的青少年，當中59.6%自稱從不與人有日常互動。BBC今年10月公布的調查亦顯示，逾5.5萬名受訪者中最為孤獨的是16至24歲的青少年，當中40%稱經常感孤獨，而感孤獨者擁有較多只在網上認識的朋友。

專家：網絡取代現實交流 反更孤獨

以往不少研究顯示，青少年常用社交媒體會導致孤獨、社交焦慮與抑鬱。英國中央蘭開夏大學心理學系研究員諾蘭（Rebecca Nowland）指出，使用社交媒體的方式可對孤獨感有正面或負面影響，例如與相識者維持聯絡可助減輕孤獨，但如果用於取代現實交流卻反會更加孤獨。

諾蘭認為孤獨是「求助信號」，說明人缺乏支援並促使人與人聯繫，不過孤獨者透過社交媒體尋求連繫時，常會被動地點擊讚好或僅觀看他人帖文，缺乏主動與有意義的交流，令網上關係流於表面脆弱，陷入惡性循環。她相信，協助青少年以更有意義、更積極的方式使用社交媒體，令其成為與人交往的輔助工具，可助對抗孤獨問題。