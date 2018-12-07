碳排放新高 抗暖化脫軌 專家憂難達《巴黎協定》目標

中國升4.7% 仍是最大碳排放國

全球碳排放量在2014年至2016年間放緩，令人以為排放量已到頂並將回落，但2017年又回升1.6%，今年預料創新高上升2.7%，總量達371億噸（見圖）。縱使全球煤使用量仍低於2013年的歷史高位，但今年又再增長。GCP報告指出，中國今年排放量估計上升4.7%，是全球最大碳排放國，其次為美國、歐盟、印度、俄羅斯和日本等。若計增幅，印度達6.3％居首。

領導研究的英國東安格利亞大學教授凱雷（Corinne Le Quéré）稱，過去兩年中國政府大力發展經濟，依賴建築業和重工業、煤和鋼，因此碳排放亦會增加。美國碳排放下跌數年後，今年亦上升2.5%，主要是酷暑和寒冬令人們對能源需求增加。交通工具使用石油持續增加，亦是各國碳排放上升的一個共同因素。歐盟在陸空交通使用的燃料量飈升4%，但整體排放則輕微下跌0.7％。美國汽車使用化石燃料亦增加1.4%。

耗石油交通續增 各國「通病」

2015年《巴黎協定》中，各國承諾將全球溫度升幅控制不高於工業革命前水平2℃以內，但GCP報告的預測反映情况並不樂觀。有份分析該報告的挪威國際氣候與環境研究中心（CICERO）研究總監彼得斯（Glen Peters）指出，2017年的升幅可說是例外，「但2018年上升更多，意味各國並無履行《巴黎協定》的承諾」。他表示，人們在對抗氣候變化上完全偏離軌道，雖然在乾淨能源和電動車上有正面進展，但不足抵銷化石燃料使用的增長。

專家指出，綠色能源增長雖跟不上碳排放上升，但也並非沒有進展，在摩洛哥、墨西哥、智利和埃及等國家，太陽能發電成本比天然氣更便宜，不少新建的發電站以綠色發電為主，全球風力和太陽能發電數字在4年內增長一倍。

（BBC/法新社）