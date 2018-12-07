美媒：朝鮮擴導彈基地 攻美「最佳點」

衛星分析：建於中朝邊境 8月仍動工

美國明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）兩名學者根據衛星圖分析指出，朝鮮2017年開始在鄰近中國邊境的山區的嶺底洞導彈基地興建大型地下設施，包括讓導彈車行駛的車道和隧道入口；工程到今年8月仍然繼續。距離嶺底洞基地11.2公里另有從未公開的興建中設施，但未能確認是全新的基地，或是現有基地的延伸。他們稱，基地接近中朝邊境，相信是部署射程覆蓋美國的洲際導彈最佳地點，並成為流動導彈發射車的庇護設施。不過有份分析圖像的施梅爾勒（Dave Schmerler），並不清楚該處是否有部署導彈。

美韓軍方一直懷疑朝鮮會將洲際導彈藏在接近中朝邊境處，以防美國先發制人。美國國防部稱密切注視朝鮮。韓國國防部則表示，美國傳媒所報道的基地是美韓一直關注的重要地點之一。外交部發言人昨稱，韓國政府基於跟韓美有關部門的緊密合作，持續關注朝鮮核武和導彈的相關動向。朝鮮領袖金正恩和美國總統特朗普今年6月在新加坡舉行峰會，朝鮮同意拆毁導彈試驗場和承諾無核化。

（綜合報道）