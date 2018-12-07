小布殊悼父 笑淚交織不捨撫棺

悼辭憶述父親身教「堅強」

享年94歲的老布殊是繼亞當斯後，首名總統看着兒子入主白宮，小布殊致悼辭時說，父親教導他擔任公職是「高尚和必須的」，「他接受失敗是生命一部分，但他教導我們永遠不要被失敗定義自己。他向我們展示如何藉挫折令自己變強。」他除了憶述父親臨終時向他說「我也愛你」，也幽默地提到老父不擅舞蹈也不愛吃蔬菜，「特別是西蘭花」。

不過悼念到最後時，小布殊終忍不住悲傷，哽咽說：「透過我們的眼淚，讓我們知道認識你和愛你是一種祝福。一個偉大和高尚的人，子女擁有一位最好的父親。」然後他低頭繼續說：「我們雖然悲傷，但讓我們微笑告別，因為知道爸爸現在可再次抱着羅賓，牽着媽媽的手。」羅賓（Robin Bush）是老布殊的女兒，1953年年僅3歲血癌病逝，老布殊妻子芭芭拉在今年4月去世。

新舊總統伉儷聚首 特朗普希拉里零交流

今次喪禮讓政治立場分裂的華府政客難得放下歧見聚在一起，但他們之間的微妙互動盡顯親疏遠近。儀式開始前，在教堂長椅上，前總統克林頓熱烈地與奧巴馬夫婦聊天，妻子希拉里亦與前總統卡特談話。特朗普夫婦抵達後，第一夫人梅拉尼婭站着與奧巴馬夫婦和克林頓握手，也向希拉里揮手，特朗普坐下雖有與奧巴馬伉儷握手，但未有向克林頓夫婦打招呼，希拉里亦一直盯着前方。小布殊抵達後跟眾人握手，一如9月出席參議員麥凱恩喪禮時般，遞糖果給奧巴馬妻子米歇爾。

喪禮後，老布殊靈柩運回家鄉休斯頓，周四早上約1200人在聖馬丁聖公會教堂出席悼念儀式，遺體之後由一列印有「4141」（代表41屆總統老布殊）字樣的列車運到大學車站，安葬於得州農工大學老布殊總統圖書館的私人墓園，在妻女旁邊長眠。

（綜合報道）