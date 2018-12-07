英議會委員會稱為公眾揭弊

【明報專訊】Facebook自捲入干預2016年美國總統大選爭議後屢受抨擊，除了被指打擊假新聞不力，亦惹未妥善保障用戶數據而遭濫用的質疑。今次公布的電郵與文件原為2015年美國軟件開發商Six4Three入稟控告fb限制部分開發商取得用戶數據、妨礙競爭的相關證據，fb曾向法院要求禁止公布。不過英國下議院數碼、文化、媒體及體育委員會（DMCS）主席柯林斯（Damian Collins）聲言，在顧及公眾利益下會繼續公開。
有關文件是Six4Three創辦人克萊默（Ted Kramer）的律師向fb取得。科技網站Wired引述消息人士指出，克萊默上周赴倫敦公幹期間，英國國會動用議會程序，發信告知他正受國會調查，並派出警衛官將他帶到國會與柯林斯會面和要求他交出文件，否則會將其監禁，令他妥協。
Fb發表聲明，稱文件並不完整，非常誤導。朱克伯格亦在fb撰文回應，稱電郵涉及的營運方針旨在打擊部分濫用fb平台及品質粗劣的App，同時建立有盈利能力與可持續發展的商業模式。他強調，限制開發商取得用戶數據的政策改革，對保障fb社群非常重要，「如提早一年推行便可能徹底防止『劍橋分析』的情况發生」。
（綜合報道）