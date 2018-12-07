英議會委員會稱為公眾揭弊

有關文件是Six4Three創辦人克萊默（Ted Kramer）的律師向fb取得。科技網站Wired引述消息人士指出，克萊默上周赴倫敦公幹期間，英國國會動用議會程序，發信告知他正受國會調查，並派出警衛官將他帶到國會與柯林斯會面和要求他交出文件，否則會將其監禁，令他妥協。

Fb發表聲明，稱文件並不完整，非常誤導。朱克伯格亦在fb撰文回應，稱電郵涉及的營運方針旨在打擊部分濫用fb平台及品質粗劣的App，同時建立有盈利能力與可持續發展的商業模式。他強調，限制開發商取得用戶數據的政策改革，對保障fb社群非常重要，「如提早一年推行便可能徹底防止『劍橋分析』的情况發生」。

（綜合報道）