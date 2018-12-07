英國會公開內部電郵 Fb被揭擬出賣用戶資料圖利

朱克伯格堅稱只出售服務

英國下議院數碼、文化、媒體及體育委員會（DMCS）主席柯林斯（Damian Collins）在針對fb私隱政策的聆訊中，公布250頁fb內部文件與電郵，以顯示fb「如何處理用戶數據、與App開發商合作的政策，與如何利用其在社交媒體市場的優勢」。其中2012年10月的電郵中，fb高層談及如何與音樂串流平台Spotify等制定數據交流協議時獲益，朱克伯格便提出fb可模仿金融機構的運作手法變成「資訊銀行」（informational bank），公司資產就是用戶的資料而非真金白銀。開發商取得fb用戶朋友資料時，fb可徵收每個用戶10美仙（約0.78港元）的費用，開發商可直接付款或購買fb廣告代替，變相出售數據。

朱克伯格在信中聲言，讓開發商無償取用fb用戶數據「可能對世界有好處，但對我們不利」，除非開發商能向fb反饋數據，但質疑有關內容對增加fb網絡價值是否有用。同年底朱克伯格放棄收費計劃，稱希望令fb成為連結所有社交App的樞紐，讓用戶在fb分享更多內容，「確保fb在普遍性、互惠與盈利上取得平衡」。

企業取用戶數據政策「親疏有別」

文件亦顯示朱克伯格涉干預競爭。2014年，fb推行改革，限制開發商取用數據，但有電郵顯示fb容許部分第三方公司如Netflix、Airbnb、Lyft等，較其他開發商取得更多使用其服務的fb用戶資料。2014年內部備忘錄亦顯示，朱克伯格掌握「策略競爭對手」清單，「沒有朱克伯格同意」相關公司便無法使用部分開放給其他開發商的服務。其中Twitter的影片服務Vine成打擊目標之一，2013年的內部電郵顯示，fb在朱克伯格授意下涉阻止Vine用戶透過fb搜尋朋友，並先事準備好如何應對外界質疑。另外，電郵內附圖表顯示，有97個App被列為朱克伯格與fb營運總監桑德伯格的「朋友」，疑曾獲優待。

輕視用戶私隱 違公司承諾

朱克伯格亦被指輕視fb用戶私隱，例如2012年10月朱克伯格在一封給時任高層萊辛（Sam Lessin）的電郵中，便稱自己懷疑開發商之間互相分享數據的私隱風險是否如對方所想嚴重，「我無法思及任何例子，說明數據在開發商之間外泄會對我們構成真正的問題」。然而今年3月英國政治顧問公司「劍橋分析」被揭發未經授權獲取數千萬名fb用戶資料、干預2016年美國總統選舉，便正源於有開發商向「劍橋分析」分享用戶數據。另一電郵則顯示，有fb工程師質疑fb試圖從Android電話取得用戶的SMS與通訊紀錄相當高風險，可能觸發公關危機，但相信公司會照做如儀。

（綜合報道）