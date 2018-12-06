氣候大會餐單多肉少菜 專家斥「侮辱」

排放4000噸溫室氣體 素菜5倍

根據聯合國糧農組織估計，全球14.5％的溫室氣體排放源於畜牧業。 因此，近年有環保組織屢呼籲民眾改變飲食習慣，少吃肉以助減排。不過，環團組織Center for Biological Diversity、Farm Forward和Brighter Green發現，本屆大會主場館的餐單中有芝士漢堡、巴馬臣芝士意大利薯仔丸、巴馬火腿、牛肉配煙肉等，肉類選擇是素食選擇的兩倍，而肉類餐排放的溫室氣體是素菜的5倍。估計在12天的會期內，如果與會者都選擇多肉餐單，等同燃燒50萬加侖汽油而排放的4000噸溫室氣體。有專家斥責這份多肉餐單「是對這屆氣候大會工作的侮辱」。

另外，全球最大的貨櫃航運公司馬士基（Maersk）承諾，到2050年會將碳淨排放削減至零。海運業佔全球貨運量八成，溫室氣體排放量佔全球2.2%。公司去年的碳排放相當於3550萬噸二氧化碳，大部分來自貨櫃輪。公司表示，與2007年相比，旗下每艘貨櫃輪的平均排放量已減少了46%。

（綜合報道）