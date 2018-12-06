國會辯論脫歐協議 文翠珊連環受挫

拒公開法律意見 被裁藐視國會

政府早前拒絕應國會要求公開脫歐協議法律意見全文，稱不符國家利益，被工黨影子脫歐事務大臣施紀賢（Keir Starmer）指控拒絕執行國會命令。周二在展開脫歐協議辯論前，反對黨提出動議譴責政府藐視國會，結果國會以311票對293票，歷來首次通過判定政府藐視國會，連保守黨盟友北愛民主統一黨（DUP）也投票支持該決議。政府表示周三會公開法律意見全文。施紀賢稱，這是政府的恥辱，反映它已失去國會的尊重。

不過，文翠珊最大挫敗是隨後保守黨留歐派前檢察總長葛偉富（Dominic Grieve）提出動議，一旦文翠珊的脫歐協議被否決，國會有權投票決定其他選擇，結果在26名保守黨議員倒戈下，以311票對299票通過。若下周脫歐協議在國會闖關失敗，文翠珊政府有21天時間擬定下一步計劃，並向國會報告，但葛偉富的議案，意味議員不僅限於接受政府提出的報告，還可透過投票要求政府做什麼，以發揮更大影響力。葛偉富表示，這可讓英國有時間考慮各種選項，包括重新與歐盟談判或給予公眾最後話事權。

議員通過國會有權投票另作他選

《金融時報》指出，親歐盟陣營周二迎來兩場勝利，在大多數議員都反對無協議脫歐下，英國舉行第二次公投或像挪威般加入歐洲自由貿易聯盟（EFTA）的機會增加。周二的投票結果，進一步侵蝕文翠珊的權力。預計文翠珊會繼續透過私人會晤，以小組形式游說議員支持其脫歐協議。她周二在國會承認協議並非完美，但不應為了尋求一個完美脫歐協議，而阻止一個「好協議」。

（綜合報道）