移植死人子宮誕嬰 巴西婦創先河

女事主罕有天生沒子宮

發表報告的聖保羅大學醫學院器官移植組主任醫生埃日曾貝格（Dani Ejzenberg）稱，受惠者是一名32歲心理學家，她患有罕見綜合症，天生有健全卵巢卻無子宮。她起初對移植表現憂慮，卻很渴望生兒育女，遂在抽取卵子冷藏後，於2016年9月接受植入子宮手術，服用5種抗排斥藥物。5個月後無排斥等異樣，且首次體驗行經後，隔兩個月便循體外受精開始懷孕。

去年12月15日，醫生幫事主剖腹誕下2.5公斤重的36周大女嬰，同時摘除子宮，讓她今後毋須再服用抗排斥藥物。女嬰生長速度與普通嬰兒無異，事隔近一年，母女依然安康。

產女逾年 母女健康

2014年瑞典首有人成功接受活體捐贈子宮，其後美國、捷克、土耳其合共有過10次嘗試，捐贈者都是接受移植者的在生親友。今次一改活人捐贈，選用死於中風的45歲3孩之母的子宮。埃日曾貝格稱此個案為「醫學里程碑」，它證明了子宮不孕婦女是有選擇。不孕症影響10％至15％的夫妻。其聲明說：「願意及承諾死後捐出器官的人，遠較活體捐贈的數量多，提供了更廣大的潛在捐贈人口。」該教學醫院為此還準備做多兩個同類移植手術。

英國倫敦大學帝國學院婦產科榮譽臨牀講師薩索（Srdjan Saso）恭賀相關醫生，稱此發現「非常令人興奮」。國際生育協會聯合會主席肯尼迪（Richard Kennedy）也表歡迎，但同時強調子宮移植是一項新技術，仍處於試驗階段，必須依據相關法規有監督地實施，並須詳細、透明地通報有關結果。

（法新社/CNN/ABC）