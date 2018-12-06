俄機場易名風波 康德激發民族主義

加里寧格勒前身為普魯士王國城市柯尼斯堡（Konigsberg），1945年被蘇聯佔據後改以布爾什維克革命人士加里寧（Mikhail Kalinin）命名，德國人隨後亦遭驅逐。當地為1724年出生的大哲學家康德（Immanuel Kant）的故鄉，他對西方思想影響深遠，代表著作包括《純粹理性批判》。

批康德賣國 毁墓地故居紀念碑

俄國政府早前舉行網上選舉，讓國民為全國42個機場挑選相應的俄國偉人重新命名，其中康德一度成為哈波羅夫（Khrabrovo）機場新名稱大熱，招來俄國民族主義者不滿。加里寧格勒3處與康德有關的歷史遺蹟上周遭人潑油漆破壞，包括康德的雕像、墓地和其故居的紀念碑，破壞者還留下傳單，寫有「德國人康德的名字不能玷污我們的機場」。

俄國海軍中將穆罕默德申（Igor Mukhametshin）周一（3日）亦在民眾上載YouTube的影片中，被揭向其管轄的波羅的海艦隊訓話時，痛斥康德「背叛了自己的祖國」，又聲稱康德曾下跪向大學爭取教席，以寫作一些無人會閱讀、「無法理解」的書籍。穆罕默德申促下屬投票支持機場以蘇聯紅軍總參謀長瓦西列夫斯基（Alexander Vasilevsky）來命名。

終以女沙皇伊麗莎白命名

投票上周六（1日）結束，最終18世紀的俄羅斯帝國女皇伊麗莎白（Elizaveta Petrovna）以逾5.2萬票勝出。

加里寧格勒康德波羅的海聯邦大學哲學系主任恰雷（Vadim Chaly）稱，康德的學說適用於包括俄國在內的現代社會，反對者根本未弄清自己的想法。亦有支持康德的民眾質疑反對者只是「討厭一切與德國有關的事物」。克里姆林宮拒絕評論事件。

（BBC/法新社）