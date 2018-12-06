10分鐘驗癌法面世 澳洲研發 初步準確度九成

偵測血中癌細胞基因痕迹

新檢測法由昆士蘭大學化學系教授特勞（Matt Trau）開發，建基於健康細胞與癌細胞的DNA特性差異而設計。健康細胞的DNA上有許多名為甲基（methyl）的分子結構，以控制基因運作，確保細胞功能正常。不過癌細胞的DNA上的甲基只集中於特定位置，其他大部分位置幾乎沒有甲基，助癌細胞不斷生長。研究員經測試發現，此特性可見於乳癌、前列腺癌、直腸癌與淋巴癌的DNA，亦會令健康細胞與癌細胞的DNA在水中有顯著不同的表現，包括附着於金屬表面的方式。

研究員便將黃金的納米粒子加入水中，製作癌細胞測試劑。黃金納米粒子令水呈粉紅色，正常細胞DNA附在其表面時，會將水變成藍色，而癌細胞DNA附上其表面後，卻不會令水變色。研究員以200個人體細胞DNA樣本測試，成功檢測出九成癌症DNA樣本，即使樣本DNA含量極低亦有顯著效果。

可檢測早期癌症助籂查

現時要確診癌症，須從疑似癌症腫瘤切取樣本化驗，當中涉及入侵性程序，亦需病人自行察覺病徵，很多時已非初期患癌。參與研究的卡拉斯科薩（Laura Carrascosa）博士指出，新檢測法雖然不能指出患癌位置或嚴重程度，但其好處在於成本非常便宜，而且操作方法極為簡單，也在癌症發病初期已可檢測得到，相信可輕易為診所採用作癌症篩查，及早讓醫生詳細跟進。

特勞教授亦稱，新檢測法涉及的DNA特徵似乎是簡單普遍的癌症指標，有助以單一方式測試多種癌症，而毋須採用複雜的DNA排序來確認。未來將展開臨牀測試，並確認測試是否適用於診斷其他癌症。研究報告刊於《自然通訊》期刊。

（綜合報道）