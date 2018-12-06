通俄門特檢倡免囚前國安顧問

對調查提供「重大協助」

弗林去年12月承認在與俄羅斯駐美大使接觸一事上，向聯邦調查局（FBI）作假證供，將於12月18日在地區法院判刑。米勒辦公室周二在法庭文件指出，弗林與調查人員會面19次，提供了文件及通訊紀錄，包括「特朗普過渡團隊與俄羅斯政府官員互動內容和背景的第一手資料」，基於其大力協助和其他考量，建議法官毋須判他監禁。文件又特別提到，弗林可能會促使其他人配合調查，「被告選擇認罪和合作，可能會影響其他相關證人的決定」。

只當了國安顧問24天的弗林，是「通俄門」案至今唯一認罪的特朗普政府官員。米勒調查發現，弗林受到特朗普過渡團隊一名高層指示，在2016年12月29日聯絡時任俄羅斯駐美大使基斯利亞克，要求對方勿向美國報復總統奧巴馬對俄的制裁，翌日俄總統普京在聲明中暗示不會報復。米勒稱，基斯利亞克在12月31日致電弗林，解釋普京的決定是回應弗林的要求。

（綜合報道）