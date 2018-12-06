聯國︰也門75％人口需人道援助

向國際社會募捐300億

聯合國緊急救災協調員洛科克（Mark Lowcock）在《2019環球人道檢討報告》中指出，大部分在2018年出現的人道危機，將會過渡至2019年繼續存在，原因是很多問題根源如衝突、貧窮、氣候轉變和糧食不足等都沒有解決。他表示，全球現時有近7000萬人流徙，而聯合國來年將要加強應對民眾流徙和糧食不足的問題。

洛科克說，在所有國家中，也門面對的人道危機最大，全國75%人口、約2200萬人需要人道援助。聯合國早前呼籲國際社會捐助40億美元（約312億港元），為1500萬也門人提供協助，當中1200萬人需獲食物援助。

排在也門之後的依次是阿富汗、喀麥隆和中非共和國，其中前者面對旱災、局勢不穩和經濟欠佳等問題，後兩者則面對暴力和衝突困擾。敘利亞、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、尼日利亞和南蘇丹等國來年預計將繼續需要大力援助，但布基納法索、毛里塔尼亞和塞內加爾等因情况好轉，預計可脫離援助網。

（綜合報道）