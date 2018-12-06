叛軍派員瑞典和談 也門有望停戰 聯合國牽線 兩年首直接談判

【明報專訊】也門戰爭持續逾3年，交戰的哈迪政府和胡塞武裝終將於瑞典斯德哥爾摩作兩年來首次的直接談判。負責斡旋的聯合國特使希望藉以訂定一系列互信措施，據以邁向停戰和平。美國國務院稱此次和談是「必須而關鍵的第一步」，呼籲涉事各方「解除任何持續的敵對行為」。
胡塞代表團一行6人隨聯合國特使格里菲思（Martin Griffiths），周二由也門薩那飛抵斯德哥爾摩，哈迪政府外長亞馬尼（Khaled al-Yamani）昨晨就率領12人代表團亦從沙特利雅得出發。他們最快於周四在斯德哥爾摩阿蘭達機場東北20公里外的「約翰內斯堡城堡」（Johannesbergs Slott）酒店展開會談。
卡塔爾半島電視台引述知情人士說，聯合國務求推出一系列建立互信的措施，例如胡塞控制的荷台達（Hodeidah）停火、沙特—阿聯酋為首的聯軍停止對也門各地的空襲，而胡塞就停止發射各式火箭和對沙特、阿聯酋發動無人機攻擊。此外，預計會談還會討論復開薩那國際機場、胡塞控制地區的公務員欠薪問題。紅十字國際委員會將在第一輪會談後監督交流。
沙特阿聯酋伊朗表支持
根據世界衛生組織數據，這場戰爭自2015年3月以來已犧牲了近1萬條人命，人權組織估計的死亡人數遠高於此，聯合國重申這是目前舉世最嚴重的人道災難。非政府組織挪威難民協會周三呼籲停戰︰「也門需要立即停火，採取具體步驟恢復公共服務。衝突各方必須同意重新開放所有港口，穩定國家崩潰的經濟，同時提供充分不受限制的人道主義援助通道。」
格里菲思作為也門特使，一直希望使交戰雙方，為聯合國領導、具包容性的結束戰爭也門談判「制定原則、界限」，談妥一個「框架」，重啟政治過渡。11月下旬他便連續奔走於胡塞與哈迪政府之間游說，又藉着疏散50名胡塞傷兵、促成交換戰俘這兩大釋出善意之舉，壯大胡塞參加談判的信心，避免如9月瑞士那次和談夭折。亞馬尼啟程前的聲明說，雙方同意交換戰俘，將在瑞典洽談交換細節。
哈迪政府代表團成員、總統府辦公室負責人阿拉阿利米（Abdullah Alalimi）在Twitter稱和談是「和平的真正機會」。胡塞代表團團長阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdelsalam）表示將「不遺餘力地令會談取得成功，恢復和平及結束侵略」，但同時呼籲國內同袍「保持警覺」防範戰事升級。
首輪和談首要建立互信
2015年沙特偕阿聯酋等共十國聯軍襄助通過選舉誕生的哈迪政府，攻擊涉嫌有伊朗在背後支撐的胡塞武裝，展開所謂「代理人戰爭」。今次會談雖然沒有沙特、阿聯酋、伊朗的代表，但3國俱表示支持聯合國的和談計劃。阿聯酋稱這次談判對也門和平提供了「重要機會」。分析家指交戰各方去到談判桌是「重要成果」，但涉事各方之間的信任近乎零，首輪和談旨在建立互信的話，仍需要好些突破，而若外國不停止干預，危機短期內難望得以真正化解。
（綜合報道）
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