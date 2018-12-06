叛軍派員瑞典和談 也門有望停戰 聯合國牽線 兩年首直接談判

胡塞代表團一行6人隨聯合國特使格里菲思（Martin Griffiths），周二由也門薩那飛抵斯德哥爾摩，哈迪政府外長亞馬尼（Khaled al-Yamani）昨晨就率領12人代表團亦從沙特利雅得出發。他們最快於周四在斯德哥爾摩阿蘭達機場東北20公里外的「約翰內斯堡城堡」（Johannesbergs Slott）酒店展開會談。

卡塔爾半島電視台引述知情人士說，聯合國務求推出一系列建立互信的措施，例如胡塞控制的荷台達（Hodeidah）停火、沙特—阿聯酋為首的聯軍停止對也門各地的空襲，而胡塞就停止發射各式火箭和對沙特、阿聯酋發動無人機攻擊。此外，預計會談還會討論復開薩那國際機場、胡塞控制地區的公務員欠薪問題。紅十字國際委員會將在第一輪會談後監督交流。

沙特阿聯酋伊朗表支持

根據世界衛生組織數據，這場戰爭自2015年3月以來已犧牲了近1萬條人命，人權組織估計的死亡人數遠高於此，聯合國重申這是目前舉世最嚴重的人道災難。非政府組織挪威難民協會周三呼籲停戰︰「也門需要立即停火，採取具體步驟恢復公共服務。衝突各方必須同意重新開放所有港口，穩定國家崩潰的經濟，同時提供充分不受限制的人道主義援助通道。」

格里菲思作為也門特使，一直希望使交戰雙方，為聯合國領導、具包容性的結束戰爭也門談判「制定原則、界限」，談妥一個「框架」，重啟政治過渡。11月下旬他便連續奔走於胡塞與哈迪政府之間游說，又藉着疏散50名胡塞傷兵、促成交換戰俘這兩大釋出善意之舉，壯大胡塞參加談判的信心，避免如9月瑞士那次和談夭折。亞馬尼啟程前的聲明說，雙方同意交換戰俘，將在瑞典洽談交換細節。

哈迪政府代表團成員、總統府辦公室負責人阿拉阿利米（Abdullah Alalimi）在Twitter稱和談是「和平的真正機會」。胡塞代表團團長阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdelsalam）表示將「不遺餘力地令會談取得成功，恢復和平及結束侵略」，但同時呼籲國內同袍「保持警覺」防範戰事升級。

首輪和談首要建立互信

2015年沙特偕阿聯酋等共十國聯軍襄助通過選舉誕生的哈迪政府，攻擊涉嫌有伊朗在背後支撐的胡塞武裝，展開所謂「代理人戰爭」。今次會談雖然沒有沙特、阿聯酋、伊朗的代表，但3國俱表示支持聯合國的和談計劃。阿聯酋稱這次談判對也門和平提供了「重要機會」。分析家指交戰各方去到談判桌是「重要成果」，但涉事各方之間的信任近乎零，首輪和談旨在建立互信的話，仍需要好些突破，而若外國不停止干預，危機短期內難望得以真正化解。

（綜合報道）