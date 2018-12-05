扮海豹戲謔殘疾女 冰島議員惹眾怒

事發在上月20日，涉事的包括冰島中間黨主席兼前總理貢勞格松在內的4名中間黨議員，和另外兩名人民黨議員。有匿名男子偷錄他們長達3小時的對話，顯示他們以粗鄙用語評論女國會議員和患有成骨不全症（俗稱「玻璃骨」）的知名女維權人士哈拉爾斯多蒂爾（Freyja Haraldsdottir）。錄音顯示有人扮海豹，相信是在戲謔哈拉爾斯多蒂爾的殘疾。報道指同場包括一名女議員，但她沒作出類似言論。

千人遊行促辭職 涉事前總理道歉

貢勞格松上周四（11月29日）在facebook貼文，指冰島出現截聽政客私人對話的情况，又稱當天的海豹聲只是有人拖動椅子造成。不過，醜聞在社交網急促發酵，他同日稍後就聯同3名議員發聲明致歉，稱當日對話無意傷害任何人，但顯然言論不可原諒，稱會汲取教訓。

事件引起社會眾怒，約千名民眾上周六到國會廣場遊行，要求涉事6人辭職。哈拉爾斯多蒂爾在fb貼文稱貢勞格松已私下向她道歉，但指道歉時仍不斷辯解及就事件說謊，她認為不算是道歉。國會議長西格富松周一發聲明代表國會道歉，涉事的中間黨議員斯文松上周五另發聲明道歉及宣布暫時休假。至於兩名人民黨議員已被逐出黨，但他們打算以獨立身分留在國會，不會辭職。

去年冰島連續9年在世界經濟論壇的全球性別差距報告中排名第一，是性別最平等的國家。

（BBC/Iceland Monitor）