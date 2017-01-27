阿富汗女足爆性侵醜聞 教練足總主席涉事 檢察部FIFA調查

前隊長爆料 稱足總人員利誘上牀

因踢足球遭死亡威脅、2011年離國到丹麥尋求庇護的阿富汗女足隊前隊長波帕爾（Khalida Popal）向《衛報》和BBC披露，有阿富汗年輕女球員向她報稱遭教練及足總高層虐待、性騷擾、撫摸及強姦。波帕爾離國後繼續推動女子足球，在約旦、日本及阿聯酋組織國家隊訓練營，供阿富汗國內外的女球員到來受訓。她向《衛報》表示，今年2月在約旦舉行集訓時，兩名男子陪同阿富汗女球員到來，聲稱是女足領隊和助教，其後有球員向她投訴遭該兩名男子性侵，「他們欺凌及騷擾這些女孩，因為知道她們不敢發聲，我與他們對質，告訴他們不能這樣做，否則會作出投訴」。但波帕爾稱情况持續，「這些男子召喚女球員入房與她們上牀，這些足總人員會告訴女孩若她們什麼都肯做，會讓她們選入球隊名單和給她們錢」。

足總接投訴 涉事教練仍獲晉升

波帕爾稱，她曾致電足總主席卡里姆（Keramuudin Karim）投訴，對方承諾會採取行動阻止，但該兩名在約旦性侵球員男子事後不但沒有受罰，還在足總內獲晉升。她又稱，當約旦訓練營結束後，9名阿富汗女球員被踢出國家隊，因部分人打算向傳媒爆料，卻遭卡里姆虐打並指控她們是同性戀者，攆走她們令其噤聲。

擬向傳媒爆料 被踢出國家隊

波帕爾之後開始調查涉及卡里姆的指控，結果發現他也有份性侵球員，「他辦公室內有睡房，大門使用指紋識別開啟，所以女球員沒有卡里姆的指紋不能出來」。波帕爾向BBC稱，部分性侵者是與政府關係密切的有權勢人士。

《衛報》刊出報道後，國際足協表示正調查指控，阿富汗總檢察長辦公室亦宣布會調查。

丹麥運動公司Hummel退出贊助阿富汗足總，並要求撤換領導層。阿富汗國會周一亦就事件提出質詢，該國奧委會主席拉希米（Hafizullah Rahimi）其後發表聲明說：「性侵確實存在，不僅發生在足總內，也發生在其他體育聯會中，我們必須打擊。」被指控的卡里姆及足總秘書長阿加扎達（Sayed Alireza Aqazada）否認涉及性侵。

BBC訪問了多名包括足球以外其他項目的阿富汗年輕女運動員，她們表示性侵多數發生在她們爭取國家隊席位或在海外受訓和作賽時，其中一人說，有人告知她：「向我展示你有多漂亮，因只有漂亮女孩才能加入球隊。」今次有關性侵女足球隊的指控引起不少迴響，因在塔利班倒台後，阿富汗女足曾獲全球稱許，被視為該國女性真正享有自由的象徵。

（BBC/衛報）