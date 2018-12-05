丹麥擬非法移民發配孤島

該島位於波羅的海其中一個入口處，離岸約3.2公里，僅有稀疏渡輪服務；島上有實驗室、馬厩和一個研究傳染性動物疾病中心所用的火葬場。當局計劃將最多100人送到小島，他們每天都要向島上的監管中心報到，否則面臨監禁。移民部長斯托貝（Inger Stojberg）稱：「他們在丹麥不受歡迎，他們將會感受到。」

人權組織質疑違國際義務

有犯罪紀錄的庇護申請者不可在丹麥工作，很多被拒批庇護資格的人因不同法律問題不能被遣返回國，例如擔心回國後或被捕、虐待等。他們會獲安排宿舍和每天1.2美元（約9.36港元）援助，若他們拒絕配合當局的要求將不獲援助。財長延森否認該島是個監獄，但丹麥人民黨負責回應移民議題的發言人稱會設法減少渡輪運作次數，甚至會把來往該島的其中一艘船命名為「病毒」。

丹麥政府為贏得丹麥人民黨支持預算案而作出今次計劃。人權組織丹麥人權中心副執行董事霍爾克稱會密切監察有關情况，了解丹麥有否違反國際義務。

據網站Refugees.dk稱，今年首10個月有2900人到丹麥申請庇護，1300人獲批。

（紐約時報）