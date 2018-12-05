窮人入不敷支 加稅雪上加霜

從普羅萬（Provins）拼車到巴黎參與示威的62歲教師勒穆瓦納，指燃料價格上漲令許多人吃不消︰「我是為所有到月中便阮囊羞澀的人而來的。」

環保政策未見其利先見其害

法國中南部克勒茲省是該國其一最窮省份，省會蓋雷（Gueret）居民長遭城市人嘲笑為「鄉巴佬」外，還深受生活壓力所苦而萌生怨忿。像倉務員弗洛里安．杜月入1300歐元（11555港元），到每月20日已所剩無幾，上周五到特惠超市才買了約47港元香腸給一家充飢。德普爾圖一家六口，「省着吃」農夫外祖父一年兩次送贈的凍肉；德古無法支付燃汽只能砍柴生火取暖。他們都參與「黃背心」運動。

蓋雷「黃背心」參加者仿照總統府愛麗舍宮稱示威區為「人民愛麗舍宮」，收音機傳出「馬克龍，與老闆為伍；馬克龍，跟人民為敵」歌聲。弗洛里安．杜說，聚志成城下，現在連社會安全網絡都不再需要了。他稱，參與運動是為了恢復「自由、平等、博愛」的價值觀。

碳稅包含於能源產品消費稅。雖然此稅是由政府向生產、進口、儲存化石燃料商徵收，但商家一般藉加價，把稅項轉嫁給消費者。早幾年全球油價低，碳稅對消費者的影響尚小。可是現在油價回升，政府又調高稅率，2017年1月至2018年1月間的柴油價格便上漲了6.2％，消費者遂感受到錢「不見使」，而因天然氣、交通支出佔低收入家庭的入息比例甚於富裕家庭，令窮人尤為吃力。

（紐約時報/衛報）