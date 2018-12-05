拆局：改革未按部就班 難洗劫貧濟富形象

根據智庫「公共政策研究所」（IPP）對2018年至2019年度的稅務改革影響的分析，加稅及削福利令收入最低20%的家庭受打擊，取消財富稅卻令最高收入1%一群成為最大贏家（圖）。

IPP總監博齊奧（Antoine Bozio）表示，馬克龍的稅務改革全面落實後，因為政府削減打工仔支付的社會保障金，大部分打工仔都會受惠，改革其實會令高收入的退休人士最受影響。智庫「經濟分析委員會」主席馬丹（Philippe Martin）認為，要富裕退休人士交多點稅，以調低高昂的入息稅是正確的方向。

學者：30年政策失誤 難一年解決

不過，馬克龍希望能符合財赤不超過3% GDP的歐盟目標，暫緩減稅，反而增加另一筆社會保障費，結果今年差不多人人都要交更多稅。專家批評，馬克龍為推動歐元區改革的雄心壯志，同一時間鞏固財政及推行結構改革是錯誤。

「黃背心」的參加者多是屬收入中下層的一群，他們未夠資格拿社會援助，但過去10年，法國家庭實際收入停滯，生活開支節節上升，早已令該群人士苦不堪言。為了推動能源轉型加徵燃油稅進一步令問題複雜。經濟周期亦對馬克龍不利，法國失業率去年受惠於歐元區利好氣氛，去年稍為下跌，但歐元區整體經濟增長正放緩，法國8月失業率高達9.3%。環境不利下令馬克龍的改革更難立竿見影。馬丹稱，馬克龍目前的困局反映的是法國公共政策過去30年的失誤，那並非可以一年便解決的問題。

（金融時報）