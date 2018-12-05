法緩加燃油稅 馬克龍改革受挫 示威者「不收貨」︰緩兵之計

暫緩加稅減178億元政府收入

總統馬克龍周一與閣員舉行緊急安全會議，並押後原定周三訪問塞爾維亞，以處理國內危機，最終當晚決定暫停加燃油稅。總理菲利普（Edouard Philippe）昨與所屬的共和前進黨議員開會後發表電視演說，表示必須聆聽民眾的憤怒聲音，強調「沒有任何稅收值得危及國家的團結」，宣布暫停增加燃油稅、凍結上調電費、燃氣費及嚴限汽車廢氣排放，4項暫緩措施為期6個月。他表示，在這段期間政府會商討其他措施，協助依賴汽車上班的低收入人士。菲利普稱，黃背心國民是愛國的，但強調暴力行為必須停止，「我們必須對抗任何危害國家團結的事」。他表示，未來所有示威應提前公布，並和平進行。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）昨稱，儘管暫緩徵燃油稅，但法國仍會堅守歐盟承諾，削減開支和債務。政府消息人士稱，暫停有關加稅會令政府少收20億歐元（約178億港元）。

不少黃背心表示不收貨。在法國西部勒芒堵塞燃油庫的一名黃背心說：「6個月不算什麼。他們希望我們回家，但我們不會走。馬克龍及整個政府要辭職。」

示威者近期除要求取消增燃油稅外，還促政府提高最低工資及恢復去年取消的「富人稅」。馬克龍政府為鼓勵民眾使用潔淨能源車輛和燃料，今年開徵「碳氫化合物稅」，每公升柴油和汽油分別加徵歐元7.6仙和3.9仙稅，到明年元旦還分別再加收6.5仙和2.9仙，但被民眾炮轟「離地」，尤其鄉郊民眾必須依賴汽車代步。結果觸發全國近30萬民眾上月17日穿著黃色熒光背心抗議，他們堵塞全國數以千計公路、港口和煉油廠等，之後兩個周末亦有逾10萬人參加示威，上周六巴黎更爆發騷亂，數十輛車被焚毁、商店被搶掠，就連凱旋門也遭塗鴉和破壞。連場示威迄今導致4人死亡，包括一名被催淚彈罐擊中的80歲老婦。示威周一持續並擴至校園，全國有約100間中學的學生上街，抗議教育改革。菲利普周二原定接見黃背心代表，但其辦公室表示基於「安全理由」取消會晤。有示威領袖稱，他們收到強硬派示威者的死亡恐嚇，警告勿與政府談判。

中學生趁勢上街 抗議教育改革

這場「黃背心」運動反映民眾一連串不滿，包括鄉郊地區被邊緣化、生活成本高漲及馬克龍的經濟政策。馬克龍周末出席完G20峰會由阿根廷返回法國後，一直未就上周六的騷亂公開講話，只在周一的官方Twitter帳戶談及需要協助傷健人士，惹來更多抨擊，斥責他冷漠。周二公布的民調顯示，馬克龍的支持率跌至23%，較對上一個月下跌6個百分點，菲利普的民望亦下跌10個百分點至26%。

（綜合報道）