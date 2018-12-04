尼日利亞總統澄清死訊：我是真身

網上指蘇丹男當替身

準備在明年2月尋求連任的布哈里，去年到英國治病數月，但當時沒交代病情，因此惹來不少揣測，其中社交網有影片及其政治對手宣稱，布哈里已死亡，現由一名叫賈布里勒（Jubril）的蘇丹男子當替身，有關片段無實質證據，但在facebook和YouTube吸引數以千計人次觀看。

布哈里周日在波蘭會見當地尼日利尼亞人，被問到替身賈布里勒時，他澄清傳聞說：「我保證這是真的我。我快將慶祝76歲生日，我仍很強壯。很多人希望我在患病期間死去，甚至有人接觸副總統希望擔任他的副手，因為他們假定我已死。這讓副總統很尷尬，我在倫敦療養期間，他曾探望我。」他形容散播傳言的人是「無知和反宗教」。

布哈里稱，他期待12月17日慶祝生日，並風趣地說：「如果我受到任何人騷擾，那必定是我的孫子，因他們人數太多了。」總統府發布這段布哈里的言論，以題為「這是真實的我，布哈里總統回應替身的指控」澄清傳言。

（衛報）