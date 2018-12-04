誤送黑人少年入獄 美前檢察官堅持沒錯 冤案「屈人」推理小說大師被撤獎

名作家同表憤怒 協會屈服

美國推理作家協會（Mystery Writers of America）「大師獎」是享譽國際文化界的一大殊榮，旨在表揚優秀作家的終身成就，歷屆得主包括「推理小說女王」克莉絲蒂（Agatha Christie）、「恐怖大師」史蒂芬京（Stephen King）。不過協會今年宣布「大師獎」得主是71歲法爾施泰因後，洛克（Attica Locke）、科拉科夫斯基（Nick Kolakowski）等著名推理小說家均表示憤怒。結果協會事隔兩天宣布首次撤回獎項，聲明說：「由於缺乏大比數的會員支持，本會不能強行頒發獎項。」

法爾施泰因在取得英國文學學士後還攻讀法學，1972年成為弗吉尼亞大學法學院少數的女畢業生。她之後由助理檢察官，晉升至紐約曼哈頓地方檢察局性罪案檢控組主任。1995年起她便以曼哈頓女助理地方檢察官庫珀為主角，撰寫了逾20本圍繞性罪案的偵探小說，不少還打入《紐約時報》暢銷小說榜及改編為電視劇、電影，如《預知死亡通告》（Final Jeopardy）。

今次得獎似乎是實至名歸，但爭議在於她任檢察官時主理的「中央公園五子」（Central Park Five）案。1989年4月19日，28歲白人女銀行家邁利在曼哈頓中央公園慢跑時遭姦劫和毆打至一度垂危。案發時，5名14歲至16歲黑人和拉美裔少年恰巧在附近滋事而惹嫌疑，最後各判囚7至13年。到2002年，有人自首承認單獨犯案，其DNA亦跟該案脗合，「五子」才得以撇清罪名，後於2014年爭取到約4100萬美元（約3.2億港元）的市政府賠償。

「中央公園五子」證清白獲賠3億

法爾施泰因並非當年案件主檢控官，但有觀察少年們接受檢控官、警察盤問的過程。多年後儘管案情大白，但她堅持否認強迫少年們認罪，還稱那五子即使不涉該宗強姦，也涉及襲擊，始終有罪。她對獎項被撤「極之失望」，又質疑批評者言論不符事實。2002年退休的她說：「我仍為我們在曼哈頓地方檢察局性罪案檢控組的開創工作，提高性暴力受害者在司法體制中勝訴的能力，非常自豪。」

（綜合報道）