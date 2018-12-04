西班牙極右黨首奪地方議席

「聲黨」得票勝預期 可望造王

36年來，緊貼直布羅陀的安達盧西亞（Andalusia）自治區一直是首相桑切斯的西班牙工人社會黨根據地。惟經過周日（2日）該區舉行的地方議會109席選舉，中間偏左的工社黨由2015年上屆的47席減至33席，右翼自由派的人民黨也由33席跌至26席，反而極右的聲黨意外贏得12席，較預期5席多出逾一倍，且為自1982年首個奪得地方議會議席的極右政黨。

鑑於兩大黨議席不過半，而所有左翼政黨合計得票率只約44％，另一表現出色由9席躍增至21席的中間偏右公民黨昨天表明拒與工社黨合作，所以工社黨要繼續掌控自治區，可能要拉攏聲黨。很多分析認為聲黨隨時可由安達盧西亞壯大至國家層面。

聲黨創立僅4年，主張收緊移民、反伊斯蘭、減稅，呼籲即時停止加泰羅尼亞自治權等措施。聲黨還提出「讓西班牙再次偉大」的口號，被批評者稱為想重返獨裁。其領袖今年初曾拜會特朗普的前任軍師班農，尋求利用社交網絡、另類媒體宣傳的建議。該黨也參考了法國馬林勒龐的國民聯盟（前稱：國民陣線）及意大利薩爾維尼的聯盟黨的政策。

（綜合報道）