國際觀察：黃背心不是1968幽靈還魂 ／文：申世明

1968年五月風暴最激烈的一夜是5月24日晚上，被視為經濟政治象徵的股票交易所一帶遭縱火，今次「黃背心」騷亂則在法國最富象徵意義的凱旋門一帶縱火破壞。另一個令人想起1968年的景象便是「黃背心」在巴黎街頭用大型垃圾收集車在香榭麗舍大道築起「街壘」。不過撇除這些表面相似，「黃背心」運動跟1968年大相逕庭。當年共產黨和全國總工會動員工人階級，學生也有學生領袖組織，政府可輕易找到對頭人談判，但「黃背心」沒有組織；更大的分別是，1968年運動由左翼思潮啟發推動社會改革，得到左派精英知識分子支持；「黃背心」意識形態並不鮮明。

推動社會進步 遺忘社會輸家

黃背心運動的導火線是反對馬克龍的燃油稅。站在環保角度，加徵燃油稅實是德政。法國研究機構「尚饒勒斯基金會」（IFOP）的分析指出，隨着環保議題崛起，類似法國「黃背心」揭示的城鄉分歧早在西方其他國家出現。在剛過去的德國巴伐利亞地選，綠黨取得最好成績的是大城市慕尼黑；在美國2016年總統大選中，特朗普2016年大選在西弗吉尼亞的煤礦地區亦取得80%以上的佳績；2016年英國脫歐公投中，約克郡產煤地區支持脫歐的也有70%。

環保議題背後是更大的社會撕裂現象。法國社會學家勒戈夫（ Jean-Pierre Le Goff）上周對《費加羅報》稱，對「黃背心」的崛起並不驚訝，「黃背心」對他來說只不過是長年遭政客及傳媒忽視的鄉郊反撲。他認為，「黃背心」並不止是討厭馬克龍，而是反對法國40年來由精英主導的新自由主義經濟。勒戈夫的分析，很自然令人想起特朗普2016年爆冷上台後，美國傳媒紛紛反省為何一直忽視了中西部沒落工業州份的白人藍領。跟脫歐和美國2016年總統大選一樣，「黃背心」運動再向西方提出疑問：在推動社會進步時，如何照顧被遺忘的一群？西方似乎仍未找到答案。

文：申世明