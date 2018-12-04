世局解碼：黃背心運動揭法國城鄉階層矛盾 馬克龍謀拆彈 示威者不領情

巴黎上周六半世紀以來最嚴重騷亂後滿目瘡痍，猶如戰場。地標凱旋門牆上亦被噴上「馬克龍辭職」、「黃背心將勝利」和「推翻資產階級！」等塗鴉字句。建築物內多處受破壞，象徵法國共和的瑪麗安娜浮雕被打穿，紀念碑內部分展品被摔落地。負責監督清理工作的巴黎市政府一名官員說：「我在巴黎各處的歷史遺蹟工作了20年，從沒看過像凱旋門這種情况，簡直是大屠殺。」

法國財長勒梅爾（ Bruno Le Maire）昨稱，黃背心三周示威嚴重打擊酒店、高檔零售及餐飲業， 酒店訂房下跌了15%至25%。

示威者代表拒晤總理

馬克龍周日與高官召開緊急會議，會後發表聲明，稱已要求內政部確保保安部隊能夠應付未來可能出現的示威，同時委派總理菲利普（Edouard Philippe）與反對黨領袖和「合法示威者」代表對話，尋求化解這場政治危機。路透社引述接近總統消息人士稱，會上沒有討論到實施緊急狀態，但討論了應對將來示威的策略。

菲利普周一與反對黨領袖會面，並計劃在周二跟示威者代表會面，不過政府態度仍然強硬，政府發言人格里沃表明不會改動改革政策。黃背心代表周日在《星期日報》刊登公開信敦促政府對話，但其中一名聯署人柯西（Benjamin Cauchy）昨向《世界報》表示周二不會到總理府跟菲利普會面，重申要政府先凍結加稅，並表明不想成為政客的扯線公仔。

今次靠社交網絡動員的運動沒有明顯領頭人，示威者亦抗拒政黨或工會介入，但他們有一大共同點：代表鄉郊和勞工階層，對馬克龍的「離地」政策表達不滿。鄉郊經濟近年已因電子商貿和大型連鎖店崛起而備受打擊，失業率高企，民眾怨氣本來已深。馬克龍以減少排放為由調高燃料稅，令日常生活較依賴汽車、剛於10月才捱過高油價苦况的鄉郊民眾，不得不質疑這個「富人總統」不理民間疾苦，成為觸發今次「黃背心」運動的導火線。

鄉郊經濟差民怨升 失業高企

馬克龍的民望至今已跌至只有兩成半，而「黃背心」運動已漸漸由一場反政策的運動演變成反馬克龍的浪潮，「黃背心」運動正得到愈來愈多對馬克龍政策不滿者的支持。馬克龍向被視為精英階層，不少民眾已不滿他一年半前上台以來推出的親商親富政策，包括削減富人稅、削減勞工保障和房屋津貼等，他拒絕提高最低工資亦惹怒低下階層，今次加稅更被指忽略了城鄉存在重大差異。IFOP一項民調顯示，有66%民眾支持或同情「黃背心」示威者，而鄉郊民眾和藍領的支持度更高達72%和79%。不少參與周末示威的人表示，低工資和高稅率，已令一般民眾無法生活下去。

極左極右政治領袖促解散國會

菲利普昨跟多黨領袖會面，商討化解危機。中間偏右共和黨領袖沃基耶會面後稱，政府低估了民眾的憤怒。極左領袖梅朗雄及極右領袖馬林勒龐則建議解散國會。一直在抗議大學改革的高中生昨亦趁機將封鎖行動升級。

（綜合報道）