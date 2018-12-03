教宗：神職生活沒空間給同性戀

方濟各的訪談集The Strength of Vocation（暫譯《神召的力量》）周一（3日）出版，為今年8月方濟各在梵蒂岡4次受訪的結集。他在書中表示，社會似乎將同性戀視為「時尚潮流」，而這種心態可能在某方面影響教會生活，令他感到憂慮。方濟各談及訓練有意成為神職人員的信徒時，必須着重其人格與情感的成熟程度，強調同性戀是「非常嚴重的問題」。

憂視同性戀為時尚影響教會

方濟各又回應有神職人員稱，同性戀只是愛情表達的一種，強調在神職生活中「無空間給那種愛情」。不過他亦指出，同性戀信徒對教會亦有貢獻，教會必須牢記他們亦是教會的服事對象。

方濟各對同性戀的立場向來備受關注。他2013年就任教宗以來多次表現出對同性戀族群的寬容態度，曾在演說中表明自己無權論斷同性戀者，又稱天主教會應就對待同性戀者的方式道歉及尋求寬恕。今年8月，方濟各與遭神職人員性侵的同性戀受害人克魯茲（Juan Carlos Cruz）會面時，更稱「你是同性戀並沒有問題，是天主讓你如此」，被視為對同性戀信徒的肯定，惹保守派非議其說法動搖教義。方濟各2016年已曾就訓練神職人員頒布命令，禁止同性戀男性及「支持同性戀文化者」接受聖職。

（法新社/獨立報）