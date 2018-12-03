巴黎半世紀大騷亂 研緊急狀態 「黃背心」失控 逾百傷

燒車劫餐館 法新：警車衝鋒槍被搶

上周六全國最少7.5萬人繼續上街，圖盧茲、南特、尼斯均有暴力衝突，但以巴黎最嚴重。警方與示威者在凱旋門一帶以至香榭麗舍大道由衝突演變騷亂。警方發射催淚彈和水炮，一些示威者縱火燒車和樹木，有人投擲磚石，砸破窗戶，搶劫商店和餐館。法新社引述消息稱，有警車內的衝鋒槍被搶。馬克龍昨從G20峰會返抵法國後立即到凱旋門視察並感謝警員，但遭圍觀民眾喝倒彩。總理菲利普稱騷亂程度「罕見」，取消周一到波蘭出席氣候會議。

這場「黃背心」示威源於政府增加燃油稅。政府11月中推出增加購買環保車和裝置低污染暖氣系統的補貼圖遏民怨，可是示威者稱根本無力購買補貼車輛。「黃背心」通過社交媒體組織，並無領袖，也抗拒政黨介入。上周五總理菲利普擬與通過facebook群組票選的8名「黃背心」代表會晤，但因政府拒絕直播對話過程等，會談告吹。

馬克龍民望跌至約25%

民眾訴求亦有增加，例如要求提高養老金、調高最低工資、廢除某些稅項、恢復富人稅等。33歲護士諾讓與一名消防員、一名火車司機聲稱並無參與過政治活動，卻從法國中部到巴黎抗議，說：「燃油稅只是最後一根稻草。」上周四發表的Odoxa調查顯示，84％受訪者認為「黃背心」運動很合理，較前一個星期升了7個百分點。

馬克龍去年5月上任後推動經濟改革、修改勞工法，削減工人福利，加上無法擺脫「富人總統」的標籤，民望愈來愈低。上月18日發表的一項民調顯示，多達73％受訪者不滿意其施政，滿意的只有約25％。

（綜合報道）