觀天下：中美關係：四十應不惑 ／文：何仲平

40年來，中美關係幾經波折，曾在1980年代末國際格局動盪和世紀之交的炸館、撞機等事件中一度遭遇嚴重危機，但關鍵時刻能夠保持理性、顧全大局、冷靜化解。兩國關係經歷了歷史和時間考驗，實現了總體健康穩定發展，兩國互利合作不斷深化，人民交往更加頻密。

40年後，中美已是彼此最主要的經貿伙伴，雙方利益深度融合，但特朗普政府發起一場「易打難收」的貿易戰，令兩國關係再度面臨困局。從彭斯的「檄文」到美艦擅闖南海被攔截，再到傳聞美方要派海軍陸戰隊員入駐「在台協會」台北辦事處，「老大」頻繁挑機「老二」。中美關係似乎到了新的歷史路口，何去何從，紛紛擾擾。

中國古語云，四十而不惑，講的是人到了40歲，經過多年成長磨練，不再迷惑，不易受干擾，從而更能把握今後的發展方向。中美建交已屆四十，兩國關係亦應如斯，而要突破困局，做到「不惑」，還需認清辨明幾個大勢。

突破困局先認清辨明大勢

明定位。中美關係堪稱全球最重要的雙邊關係，但雙方對其定位尚缺乏公認的說法。當前有關中美「對抗」、「新冷戰」等論調甚囂塵上，明確雙邊關係定位尤為重要。促成中美建交的美國前國務卿基辛格已發出警告，「中美關係再也回不到過去了，要重新定位」。考慮眼下中美間種種矛盾和危險，之前中國領導人提出的「不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏」的新型大國關係實在是有先見之明。

明主流。中美合則兩利、鬥則兩傷，是事實，也是常識。美國發起貿易戰不僅打擊中國企業，也影響本國消費者和國際的產業鏈。其實貿易赤字不是問題，出於政治目的干擾正常經濟活動才是問題。中美關係的主流是合作，兩國民眾從合作中獲益良多，雙方共同利益遠大於分歧，這一點已為過去40年歷史所證明。兩國有識之士對此應有客觀判斷，對雙方合作前景堅定信心。一些人動輒挑撥矛盾、誇大問題、威脅恫嚇，做法實不可取。

擴大共同利益 求同存異

明底線。中美制度、道路和歷史文化不同，兩國存在分歧不足為怪。關鍵是雙方要對彼此戰略意圖有準確判斷，更好地相互理解，擴大共同利益，妥善管控分歧。智者求同存異，有分歧沒關係，應該平心靜氣坐下來談判磋商，尋求彼此都能接受的互利共贏方案。不應該搞單方「脫鈎」、「霸凌」，誤導誤判形勢，甚至踩對方底線。中國國力快速上升，但並無意挑戰美國地位。中方曾在中美外交安全對話中表明，自己的核心訴求是維護主權安全發展利益，這理應得到尊重。以台灣問題為例，當初中美建交以妥善解決台灣問題為基礎，今天這依然是雙方關係中的一條紅線。

明責任。作為兩個大國，中美關係的意義涉及全球。大有大的樣子，大有大的責任。中美關係健康發展，不僅對兩國至關重要，也是全球的穩定性力量。從經濟到安全，從朝核到中東，從地區熱點到國際秩序，中美需與各國共同探討解決的問題還很多。在剛閉幕的G20布宜諾斯艾利斯峰會上，習近平主席指出各國應保持理性，登高望遠，以負責任態度把握世界經濟大方向，「習特會」就停止相互加徵新關稅達成共識，為今後一個時期的中美關係指明方向，前景令人期待。

四十不惑，惑與不惑，一念之間。在這個複雜的世界和關鍵時刻，中國智慧可助解惑。

何仲平