聯合國氣候大會召開 促加緊抗暖化

【明報專訊】第24屆聯合國氣候變化大會周日（2日）在波蘭採礦城市卡托維茲（Katowice）召開，本屆氣候大會將表決通過《巴黎協定》實施細則，183個確認《巴黎協定》國家代表須協商出大家均可接納遵守的規章。聯合國氣候變遷計畫負責人派埃斯皮諾薩 （Patricia Espinosa )昨在大會開幕時警告，全球暖化對人類的威脅史無前例惡劣，促各國加緊採取行動應對。趁氣候大會開幕，比利時首都布魯塞爾昨有6.5萬人冒雨上街遊行，敦促政客為更環保的未來奮鬥。
商定《巴黎協定》落實細則
20國集團峰會公報強調《巴黎協定》「不可逆轉」，但也指出了美國執意退出該協定，因此即使卡托維茲會議為達成《巴黎協定》目標取得具體進展，還不足以防止全球暖化失控。聯合國環境規劃署上周發布的報告顯示，2017年全球二氧化碳排放總量出現增長趨勢，若截至2030年溫室氣體排放差距未能成功彌合，全球升溫很可能突破2℃臨界點。
美國國會授權的《國家氣候評估》上月底發表，警告氣候變化可在本世紀末損害美國10%GDP。英國《衛報》稱，華府官員最近想出新一套說辭，試圖將科學家的警告縮到最小，聲言對方的警告「只是基於最壞情况」，例如指《國家氣候評估》考慮的只是潛在最高的溫室氣體排放量。
美官員：專家只建基極端個案
美國內政部長津克接受霍士新聞訪問時稱：「如果你看那些極端個案，你是正確的，那很迫切。但如果你看最好的個案，就不是那麼（迫切）了。」
（法新社）
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