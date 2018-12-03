聯合國氣候大會召開 促加緊抗暖化

商定《巴黎協定》落實細則

20國集團峰會公報強調《巴黎協定》「不可逆轉」，但也指出了美國執意退出該協定，因此即使卡托維茲會議為達成《巴黎協定》目標取得具體進展，還不足以防止全球暖化失控。聯合國環境規劃署上周發布的報告顯示，2017年全球二氧化碳排放總量出現增長趨勢，若截至2030年溫室氣體排放差距未能成功彌合，全球升溫很可能突破2℃臨界點。

美國國會授權的《國家氣候評估》上月底發表，警告氣候變化可在本世紀末損害美國10%GDP。英國《衛報》稱，華府官員最近想出新一套說辭，試圖將科學家的警告縮到最小，聲言對方的警告「只是基於最壞情况」，例如指《國家氣候評估》考慮的只是潛在最高的溫室氣體排放量。

美官員：專家只建基極端個案

美國內政部長津克接受霍士新聞訪問時稱：「如果你看那些極端個案，你是正確的，那很迫切。但如果你看最好的個案，就不是那麼（迫切）了。」

（法新社）