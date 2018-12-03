墨西哥左翼總統就任 伊萬卡撐場

誓毁新自由主義體系

洛佩斯在美國第一千金伊萬卡、美國副總統彭斯與委內瑞拉總統馬杜羅等嘉賓觀禮下，於國會發表就職演說。他說：「這說起來似乎是自命不凡或誇大其詞，但今天不僅僅是新政府的開始，而是政治體制改革的開始。我們將推行和平有序，但又深刻徹底的變革。」他整篇演說16次提及「新自由主義」政策，誓言毁滅新自由主義體系。他強調自己從來不是精英一員，抨擊剛卸任的總統培尼亞的經濟政策，批評他將能源業開放給私人投資，造成石油產量下滑，揚言會增加公共投資拯救負債纍纍的國企油公司。培尼亞聽着木無表情。

解決滯留移民問題成首務

不過，洛佩斯目前先得解決約8000名原定赴美不成、滯留境內的中美洲移民問題。該國邊境城市蒂華納逼滿湧入移民，衍生治安及衛生等問題，景况最為嚴峻。美國也以兩國貿易關係，逼迫墨西哥阻擋移民北上。墨西哥外長周日已赴華盛頓與美國國務卿蓬佩奧協商。墨西哥亦向移民提出可免費載送他們回家。

洛佩斯為貫徹其節約承諾，上周六乘坐一架白色福士房車抵達國會，身邊只有很少保安。他解散了數千人的總統衛隊，變賣總統專機，並減薪六成。他亦決定不入住總統官邸將之改為文化中心及由上周六起向公眾開放。墨西哥財經媒體《財政日報》民調顯示，洛佩斯民望為66％。

他的左翼政策引起商界憂慮，墨西哥股市和貨幣比索暴跌近幾周。

（法新社/BBC）