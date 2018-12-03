特朗普我行我素 東道主尷尬

傳媒翻查紀錄，顯示特朗普不是首次這樣做，去年在以色列和波蘭都有類似情形。另外，據阿根廷傳媒報道，特朗普上周五跟馬克里會面時遲到，馬克里用西班牙文跟他打招呼，他將傳譯耳機丟到地上，說：「我透過你的語言比翻譯更能理解你。」

會面遲到 傳譯耳機丟地上

特朗普上周六（1日）結束阿根廷20國集團（G20）峰會行程，並搭乘總統專機「空軍一號」返回華盛頓，他在飛機上告訴記者，第二次「特金會」目前正考量「3個地點」。他說：「我認為我們將很快舉行峰會，可能在1月、2月。」他又表示，未來某個時刻將邀請金正恩訪美。

擬明年初「特金會」 考量3地點

特朗普上周六會晤中國國家主席習近平後，白宮發布聲明稱，他們和金正恩將致力「實現朝鮮半島無核化」。上周五，特朗普亦與韓國總統文在寅商討，雙方重申推動朝鮮達至「最終、全面可驗證」無核化目標。

（綜合報道）