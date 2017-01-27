G20公報避「禁忌詞」 突顯19+1困局 美剔走「保護主義」 華抹去「不公平貿易做法」

在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，經歷兩天會議後，包括美國總統特朗普在內的各國領袖簽署聯合公報，其後全場響起掌聲。這項無約束力的聲明，是各成員國的外交官通宵談成，過程中不乏深切分歧。

歐盟官員：美為主要抗議者

《時代》網站引述歐盟官員指出，美國幾乎在每一議題上都是主要的抗議者。針對華府關注的多邊貿易制度和世貿問題，公報第27條承認，多邊貿易制度對推動經濟增長、生產力、創新、創造就業職位和發展曾有貢獻，但「如今未能達到這些目標，有改進空間」，因此支持世貿的「必要改革」，以期改善其運作，等明年6月下屆日本大阪G20峰會再行檢討。

去年G20峰會的公報，曾提到「打擊包括所有不公平貿易做法的保護主義」，但這次沒有提及。《華爾街日報》引述歐盟官員稱，這是中美各贏的讓步，美方成功剔走「保護主義」一詞，中方則抹去「不公平貿易做法」——這是白宮在貿易議題上常見對華指控用詞，官員形容兩詞分別是美中「禁忌詞」。

法國總統馬克龍則稱，至少美國接受了對多邊主義和貿易的「更清晰文本」，已是「具體成果」。世貿總幹事阿澤維多形容今次峰會是應對環球貿易挑戰的「非常重要時刻」。

避多談移民問題 換美支持

美國還在移民和氣候變化等議題提出異議，迫使公報用詞軟化和體現美方立場。例如在移民問題，歐盟官員指美方談判員明言不可在公報多談這議題，否則會令特朗普放棄達成協議，所以只能「按最低要求」認知移民流動增加、分擔支持難民工作以及從源頭解決移民出走的問題之重要性。

華府也有讓步，例如最終同意加入「以規則為本的國際秩序」一句。

美重申退出《巴黎協定》

不過在另一焦點的氣候變化議題上，華府堅持自身立場，不惜要求另闢一段闡述立場。在文本第20條，寫明《巴黎協定》簽署國重申協定無可逆轉，承諾全面執行，顯示共同但有差異的責任和相應能力，這視乎各國情况。在隨後的第21條，則提到「美國重申決定退出《巴黎協定》」。

上月中旬的亞太經合峰會會後聯合公報歷史性流產，被認為是中美角力之故。路透社引述外交消息，指當時中國外交部長王毅表態反對引入「不公平貿易做法」和「改革世貿」的字眼，激起言語衝突，主席國巴布亞新幾內亞無法調和中美分歧。這次G20未有重蹈覆轍。

（綜合報道）