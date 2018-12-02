英退出「伽利略」計劃 高官不滿請辭

文翠珊稱研建自家衛星系統

歐盟耗資100億歐元（約885億港元）開發伽利略衛星定位系統，盼與美國的全球衛星定位系統（GPS）匹敵。該系統到2020年完成時，可讓歐盟政府、軍方及平民使用。在伽利略計劃中投資了14億歐元的英國，希望脫歐後仍能繼續參與，但歐盟表示，為防計劃出現不安全因素，將禁止英國參與，倫敦政府和軍方亦不可使用該加密及更安全的定位系統。文翠珊上周五證實退出計劃，「我不能讓我們的軍隊依賴一個無法全面信賴的系統，這不符合國家利益」，她表示正研究建立自家的衛星衛航系統。

大學國務大臣基瑪（Sam Gyimah）同日深夜在facebook發文談及辭職決定，表示「伽利略」計劃一事吹響號角，顯示英國與布魯塞爾的協議，都將是「歐盟優先」，不論英國人支持脫歐或留歐，若認為往後發展不會如此，那就「太天真」。他其後又向BBC電台稱，伽利略計劃預視將出現與歐盟的殘酷談判，只會損害英國利益。他表示，會在國會對文翠珊的脫歐協議投反對票，並支持舉行第二次脫歐公投。基瑪是文翠珊7月公布其脫歐方案以來，第10名辭職閣員。

反映協議「歐盟優先」 損英利益

英國政府稱，英國業界已從伽利略計劃中賺回11.5億歐元（約101.8億港元），但被問到是否能取回更多已投資的資金時，政府發言人稱，伽利略計劃是「退出協議的一部分」，英國已與歐盟達成公平的財務協議。不過英國要建新的衛星定位系統，估計要投入50億鎊資金（約499億港元）。

（綜合報道）