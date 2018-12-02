莫迪左右逢源 網上貼文見親疏

稱日美印峰會「JAI」 意思「勝利」

莫迪說，與美國總統特朗普和日本首相安倍晉三舉行的三邊峰會為「JAI」（日本、美國和印度的英文開頭字母）。JAI在印地語（Hindi）中有「勝利」的意思，言外之意非常明顯。莫迪在貼文中表示，JAI峰會象徵3個友好國家聚在一起，別具歷史意義，因為這是JAI峰會偉大的開始，峰會目的在促進印度太平洋地區的連通、海上合作和穩定。

中國近年在印太地區擴張影響力，特朗普政府今年提出「印太」新戰略觀，希望透過與印度、日本和澳洲的四邊聯盟遏制中國。莫迪雖多次強調印太地區必須擁有包容性，不針對任何國家，但印度近來持續強化與美、日和越南等東南亞國家的安全合作，被視為有對抗中國在南亞與印度洋地區擴張的意味。

開中俄印峰會 簡短提及

在結束JAI峰會後約5個小時，莫迪又在G20場邊與俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平舉行第二次印、俄、中三邊峰會，是首次印俄中三邊峰會相隔12年後再次舉行。莫迪在Twitter上簡短提到，他和兩人討論廣泛議題，進一步鞏固三國邦誼，促進世界和平，但內容明顯不及提到JAI的篇幅。

習近平與莫迪見面時，提出向印度增加出口農作物，並從印度增加入口大米、糖、油菜籽和豆粕。

（綜合報道）