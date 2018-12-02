G20領袖態度迥異 沙特王儲遭馬克龍「警告」 與普京擊掌

習晤沙特王儲 強調穩定

在峰會開始時，眾領袖雲集拍大合照，穆罕默德站在最邊位置，拍照後更獨自從另一面離開。數分鐘後準備開會時，他卻獲身旁的普京熱情歡迎，兩人見面時笑容可掬地擊掌握手，穆罕默德亦拍了普京手背3次，之後言談甚歡。路透社日前報道，俄羅斯與沙特已達成協議，將於石油輸出國組織（OPEC）本周四開會時宣布聯合減產石油，以穩住持續下跌的油價。習近平會見穆罕默德時，表示沙特保持穩定和發展是海灣地區實現繁榮進步的基石，中國支持沙特推動經濟多元化和社會改革，願繼續相互支持。穆罕默德則表明支持中國「一帶一路」的合作。

英揆促全面調查卡舒吉案

不過，歐洲領袖態度迥異。在峰會場邊，馬克龍與穆罕默德談了5分鐘，部分對話被傳媒拍到，其間王儲向馬克龍說：「不用擔心。」但馬克龍回應：「我很擔心，確實很擔心……我跟你說過的。」馬克龍再說：「你從不聽我的話。」王儲回答：「不，我會聽，這是一定的。」並補充說：「無問題，我會處理的。」馬克龍則稱回應說：「我是言出必行的人」。愛麗舍宮表示，馬克龍在會談中就卡舒吉案及針對也門局勢尋求政治解決方法的必要性，向穆罕默德傳達了「非常堅定」的信息。英國《獨立報》形容馬克龍是警告穆罕默德。英國首相文翠珊與穆罕默克會談時，亦要求對方必須採取行動保證類似卡舒吉案不會再發生，並稱「沙特必須作出全面及透明的調查」。

縱使美國總統特朗普強調美沙關係重要，並認為穆罕默德並不涉及卡舒吉案，但他在G20峰會沒有與穆罕默德舉行雙邊會談，只與女兒伊萬卡跟對方短暫交談。白宮官員說：「他們互相寒暄，就像總統跟其他與會的領導人都說上幾句客套話一樣。」

各國分歧 公報仍未達共識

在各國分歧下，目前未知能否就峰會最後公報達成一致意見，例如美國反對部分草案上關於自由貿易及多邊主義的部分用語。據峰會的外交官稱，該公報在前日下午仍未獲一致同意。歐洲理事會主席圖斯克呼籲各國團結，「在這國際合作的艱難時劇，我想呼籲各領袖利用這次峰會，包括雙邊和非正式交流，認真討論貿易戰、敘利亞和也門局勢以及俄羅斯在烏克蘭的挑釁問題」。

（綜合報道）