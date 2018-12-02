父子關係一度緊張 與妻鶼鰈情深

小布殊的傳記披露了兩父子的的緊張關係。他自小不羈，自認是家族中的「黑羊」，26歲那年酒後駕駛導致意外後，兩父子曾起衝突。此外，他在學業、戰場和工作等方面的表現都比不上父親，令他倍感受壓。小布殊在1994年和2000年分別競選得州州長和美國總統時，都與父親保持距離。在家族內，小布殊亦面對競爭壓力——外界一直盛傳他的弟弟杰布才是父母心中期望的真正總統人選。然而，在老布殊的傳記中，他和杰布都否認家族內有此想法，杰布更表示，兄長和父親的關係其實相當親密。

凝視妻子棺木 盡顯不捨

相較之下，老布殊跟妻子芭芭拉的關係顯得鶼鰈情深。兩人1941年在一個舞會上邂逅，4年後結婚，亦成為婚姻年期最長的美國總統。2015年老布殊在慶祝夫妻結婚70周年時在Twitter上載合照，稱結婚當天他成為世上最幸福的人。史密斯學院校友雜誌今年春季刊物刊登了芭芭拉的撰文，她稱仍像73年前那樣愛着丈夫。今年4月芭芭拉離世，老布殊在其葬禮上凝視芭芭拉的棺木，盡顯深情。妻子葬禮後，老布殊就因敗血症入院，之後病情反覆，多次出入醫院。

老布殊晚年患上「血管性柏金遜性綜合症」（vascular parkinsonism），導致雙腿不能活動自如，要靠輪椅出入，但最讓人印象深刻的是，他自75歲起，每5年都會跳降傘慶祝生日，盡顯不老之心。

（綜合報道）