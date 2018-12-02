布殊家族顯赫 出產總統議員州長

家族累積財富 為從政打下基礎

布殊家族與政治結下不解緣，可追溯至老布殊祖父塞繆爾（Samuel P. Bush）。他曾任總統胡佛的顧問，而從他那一代開始，家庭成員陸續累積財富，產業涉及石油、銀行、軍工業乃至體育項目，為家族此後的政壇發展打下基礎。老布殊的父親普雷斯科特（Prescott Bush）靠在商界打滾起家，二戰爆發後介入軍工業，家族財富迅速擴張，到1952年當選康湼狄格州參議員。老布殊早一年已創立石油公司，之後先後擔任得州眾議員、駐聯合國大使、中情局局長，之後更攀上副總統和總統一職。

否認「王朝」 稱奮力打拼家族成就

小布殊和杰布亦跟從父親從政之路，分別擔任過得州和佛州州長，小布殊最後更成為第43任美國總統，並成功連任，是繼19世紀亞當斯後美國再出現父子總統。面對外界形容布殊家族是個「王朝」，老布殊並不同意，稱王朝是不費功夫地繼承，他認為布殊家族得到的成就來自艱苦奮鬥。

經過老布殊三代人的努力，家族在政壇的影響力持續約70年。杰布在2016年總統選舉共和黨初選敗予特朗普，未知之後會否捲土重來。布殊家族第4代後人、現年42歲的杰布長子喬治‧普雷斯科特‧布殊（George Prescott Bush），上月剛連任得州土地辦公室土地專員。該職位被視為攀上更高職位的踏腳石，他有望繼續為家族延續在美國政壇的影響力。

（綜合報道）