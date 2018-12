對華剛柔並重 邊制裁邊安撫

騎單車遊胡同 「每天都有新發現」

中美於1979年1月1日建交,但早在1973年,中美就互設聯絡處。老布殊在1974年9月,獲時任總統福特任命為第二任駐華聯絡處主任。老布殊最有名的是「騎單車了解北京」,和太太經常踏單車穿梭北京大小胡同,由於當年中國境內的外賓不多,他們夫婦的舉動每每引起中國民眾關注和圍觀。據報道,老布殊後來坦言,他之所以整天在北京街頭踏單車,是因為那時中國政治鬥爭激烈,他經常「無人搭理」,但這種獨特的體驗也讓他受益匪淺,「每天都有新的發現」。

六四後派使訪華 稱重視中美關係

1989年2月,老布殊甫上任一個月就以總統身分訪華,與「老朋友」鄧小平會面。然而,同年6月北京發生「六四事件」,西方對華關係陷入谷底。根據解密的英國檔案,1989年6月5日的首相府文件顯示,首相私人秘書鮑維爾記錄時任首相戴卓爾夫人與老布殊通電話的重點,當中提及美國就六四聲明對中國使用暴力表達「悲痛」,亦會停止售武,但「無意再多」(not intend to go any further)。中國前外長錢其琛曾提到,六四後老布殊多次私下向中國傳口信,表明重視中美關係,還提出派密使訪華,另闢溝通渠道。

老布殊1993年卸任後幾乎年年訪華,參與各種公益活動,最多的是1996年到訪中國4次。2008年北京主辦奧運會,適逢美國駐華大使館新館啟用,老布殊和長子、即時任美國總統小布殊一同到北京出席京奧及大使館的揭幕禮。

