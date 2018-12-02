歷經六四事件 見證冷戰結束 開打「沙漠風暴」 老布殊辭世 享年94

老布殊（George H. W. Bush）的長子、另一前總統小布殊公布父親死訊，稱讚晚年患有柏金遜症的老父人格高尚，是身為子女可遇到的最佳父親。

曾參與二戰的老布殊先從商發迹，1960年代投身政壇，1967年當選得州眾議員。他後來轉任外交工作，1971年出任駐聯合國大使，1974年則出任美國駐北京聯絡處主任（相當於駐華大使）。他重返美國後曾短暫出任中情局局長，到1980年角逐共和黨內總統提名時不敵列根，但獲對方邀請擔任副手，做了8年副總統。在1988年大選，老布殊擊敗民主黨手杜卡基斯，圓夢入主白宮。

親證民主浪潮 和平手段避世界亂局

老布殊總統任內遇上國際格局巨變，長達40年的冷戰走向尾聲，東歐和蘇聯的共黨政府接連垮台。他在1991年7月跟時任蘇聯總統戈爾巴喬夫簽署《削減戰略武器條約》，為核裁軍開路，但蘇聯不久即開始解體。老布殊此時傾向穩定和平和的處事手法，避免了世局陷入混亂，例如拒絕就蘇聯解體宣布勝利，便有助避免蘇聯強硬派反彈，促成和平結束冷戰，蘇聯核武庫亦無疏失。戈爾巴喬夫昨日悼念稱，二人適逢巨變年代之際合作，盛讚老布殊是「真正伙伴」。

老布殊上任首年還遇上中國發生六四事件，其處理手法最終為中美關係雨過天青鋪路（見配稿）。他另一受到稱頌之外交舉動，是在伊拉克入侵科威特後成功組織有多達35個國家組成的國際軍事聯盟，得以出師有名，並閃電將伊軍趕走，令他的民望飈升至89%，成為美國史上第二高民望的總統（第一高是其子小布殊在九一一事件後錄得）。不過，這仗亦被詬病在中東播下反美仇恨種子，間接造就恐怖組織蓋達冒起。他任內首年單方面入侵巴拿馬，推翻和俘虜軍政府強人諾列加，也引發不少爭議。

在發揮外交長才的同時，老布殊被批評忽略內政，他上任時已接手了列根政府遺留下來的巨額財赤，美國經濟漸陷低潮，失業率高企，他更被迫食言，未有履行競選總統時絕不加稅的承諾，民望因此嚴重急挫至不足三成。他在大選被反建制獨立候選人佩羅分走大量票源，造就民主黨新星克林頓爆冷取勝。

老布殊的死訊傳出後，其他前總統紛紛致意。克林頓稱讚老布殊從不停止服務，明言珍視雙方友誼。曾稱頌老布殊是美國史上其一最受低估總統的奧巴馬，上周曾登門造訪，他形容美國「失去一名愛國者和謙卑的服務者……其服務的成就或許無人能追上」。

美國傳媒則紛紛以行事穩健和肯妥協合作的老布殊「借古諷今」。《紐約時報》發表社評，指老布殊此刻離世，令人難以迴避將他跟現任總統特朗普去比較，除了想當總統的意欲，二人幾乎沒有相同之處：老布殊親切謙虛、審慎而鎮定，特朗普卻粗魯自負、無禮而不受控。CNN評論形容，在政策或政治以外，老布殊人生最出眾的一點在於他堅定相信服務政策的品格，直言他代表的價值觀如今看似被揚棄，尤其是特朗普不時嘲弄他管治的政府。立場保守的《華盛頓觀察家報》則重提老布殊反悔加稅的往事，指他的行為改變美國政治。

特朗普確認出席喪禮

布殊家族與特朗普關係不甚友好，老布殊據報在上次大選還投票支持希拉里，但特朗普仍發表悼辭，形容老布殊的「可靠真實、令人放下警戒心的風趣以及對信仰、家庭和國家的堅定承諾」，激勵了一整代人投身公共服務。他又確認會出席老布殊在華盛頓的喪禮。

（綜合報道）