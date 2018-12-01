全球麻疹個案連升兩年 17年來首次 歐美洲中東增幅顯著

報告稱，2017年全球官方錄得約17.3萬宗麻疹病例，較2016年增加了31％，且估計實際個案達670萬宗及有11萬人病死，死者主要是孩童。今年麻疹增幅持續，迄今較去年全年官方數字再高出10％。

報告說，除了西太平洋地區的病例減少，美洲、歐洲和中東等區域俱見顯著增幅。烏克蘭、意大利、法國、德國和希臘等歐洲國家，這幾年病例一直增加；其中德國、俄羅斯出現爆發，與委內瑞拉同遭世衛撤回「中斷傳播認證」。英國繼去年獲世衛確認「無麻疹」後，今年也出現「小爆發」。世衛免疫、疫苗和生物製品司署理主任弗里德（Martin Friede）道：「比病例增加更使人擔心的……是我們見到麻疹持續在此前已有許多年不見麻疹傳播的國家傳播。這表明我們某些情况其實在倒退。」

不實資訊影響 抗拒接種疫苗

雖然各區發病增加原因各異，例如拉丁美洲病發率增加跟委內瑞拉醫療衛生系統崩潰相關；貧窮落後與衝突區又令大部分孩子無法接種疫苗。然而歐洲卻涉及疫苗迷思。專家歸咎坊間流傳對疫苗安全性的質疑，例如指麻疹疫苗與自閉症有關，動搖了家長為子女接種疫苗的決定。世衛免疫專家林德斯特蘭德（Ann Lindstrand）強調疫苗安全有效，對近年現象表示愈來愈沮喪。

世衛規劃事務副總幹事斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）說：「倘不馬上行動增加疫苗接種覆蓋範圍……我們這數十年保護兒童和社區對抗此疾病的進展，恐付諸流水。」

世衛表示，2000年全球錄得病例85萬多宗，到去年已減至17.3萬。要預防麻疹爆發，第一劑接種的區域覆蓋率要達95％，第二劑要67％。可是目前世界的第一劑覆蓋範圍停留在85％，其中非洲只有七成。弗里德認為，因為過去麻疹感染持續銳減，使許多家長不再重視此疾病的危險，「我們成了自己成就的受害者」。

（綜合報道）