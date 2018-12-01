萬豪旗下喜達屋 5億客戶資料外泄

資料包括護照號碼地址出生日期

喜達屋酒店網絡包括喜來登、福朋喜來登、W酒店。萬豪稱，公司於今年9月8日被告知系統被試圖闖入，隨即指示網絡保安專家調查情况，結果發現早在2014年——即其收購喜達屋前兩年——開始頻遭入侵，有黑客複製和加密資料庫的信息，萬豪要到本月19日才解密部分信息，發現內容來自喜達屋的訂房資料庫。萬豪稱尚未完成解密，但複製資料涉及最多5億名曾訂房的客戶，其中3.27億客戶數據包括護照號碼、電郵、通訊地址；優先客戶更包括出生日期、性別及訂房日子時間等。至於信用卡資料縱已加密，但仍不排除外泄可能。

萬豪已匯報當局，昨日起逐一發電郵通知相關客戶，又稱會向客戶提供網上帳戶監管軟件WebWatcher的一年免費使用權。

香港私隱專員公署回應稱已收到通報，私隱專員黃繼兒關注事件，尤其當中可能涉及大量本港酒店客戶的個人資料。公署已聯絡相關酒店，並就事件展開審查。

（路透社/彭博社）