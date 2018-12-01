日二皇子反對公帑辦「大嘗祭」 不獲接納

涉違政教分離原則 倡「內廷費」支付

昨日（11月30日）迎來53歲生辰的文仁上周四（11月22日）預先在宮邸召開記者會，其間就天皇換代相關的重要儀式「大嘗祭」發言。大嘗祭為新天皇即位後向神明奉獻穀物的祭禮，相關開支數以億日圓計。當局今年4月在內閣會議上，就明年5月替換天皇的儀式，決定將沿襲「平成換代」時明仁天皇即位的安排，將大嘗祭定位為官方的皇室活動，並由國家為皇室活動提供的公費「宮廷費」中撥款。

文仁在記者會上質疑「用國費舉辦宗教色彩強烈的儀式是否恰當」，認為有關儀式不應從宮廷費中撥款，而應以皇室私人活動經費「內廷費」來支付，主張在可行範圍內舉行適當儀式才是應有做法。他又稱，雖然自己無法對新天皇的即位典禮等國事發表意見，但對其他皇室活動可以有自己的想法，透露對於父親明仁天皇即位時的儀式亦有相同看法。對於今次對宮內廳長官山本信一郎等官員傳達意見後對方仍沒有聽取，他表示感到遺憾。

文仁此前亦曾就不同議題公開表態，例如稱今後皇室應聽取皇太子以外的意見，又稱有必要就天皇任期設限，因超過一定年齡後做事會力有不逮。《朝日新聞》指出，以往皇室成員極少對政府既定方針公開表態，加上文仁將在天皇換代後成為皇位第一繼承人，今次發言惹是否違反憲法禁止皇室成員干政的質疑。

宮內廳：言論不涉影響國政

宮內廳長官山本信一郎其後在記者會上稱，已聽從明仁指示，就即位相關儀式向皇太子德仁商討。他強調了解文仁的一貫主張，對於令文仁感到意見被忽略致歉。他表示，由於動用公帑舉辦儀式的做法已經決定，不會更改，文仁的發言不屬於會影響國政的政治發言。

另外，文仁亦首次就長女真子公主婚事延期表態。去年真子宣布擬與平民小室圭結婚後，因小室的母親涉及金錢糾紛令婚約擱置。文仁稱，在不能得到多數人認同、且為此感到開心的狀况下，無法締結婚約，如兩人仍有意結婚，小室一方必須就事件解釋。

（朝日新聞/共同社）