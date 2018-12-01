分析：俄有把柄在手 恐對特施政有影響

去年9月起，特朗普長子唐納德不止一次到國會宣誓作供，其中今年5月曾稱自己沒參與莫斯科的地產項目，但最新法庭文件顯示，科恩曾向特朗普集團內的總統家人提及該項目，並稱將前往莫斯科，並研究特朗普訪俄事宜，倘若唐納德有份參與對話，則會面臨作假證指控。

事實上，特朗普早在1980年代起便開始探討進入蘇俄市場，但多年來都未有成果。他十多年前被指請年少從俄抵美的薩特（Felix Sater）任自己「高級顧問」，其中一次唐納德和伊萬卡都跟着薩特訪俄。薩特在俄羅斯人脈甚廣，後來獲情報部門招攬。他幾乎促成特朗普2005年在莫斯科投資由鉛筆工廠演變而成的大廈交易。

倘明知受影響而撒謊 恐涉法律問題

國家安全局前律師亨尼西（Susan Hennessey）形容，只要特朗普跟俄羅斯的關係不是那麼簡單，美國即很可能處於危險境地，因為特朗普得悉外部敵對勢力有可能對自己的家人和組織（如果不是自己）擁有「政治或法律上具破壞性的資訊」在手，便可能面臨勒索或受到影響。《大西洋》稱，特朗普、其子和助手在與俄羅斯接洽上說謊，已至少令強大的地緣政治敵人對美國總統及其兒子有某些影響力，如果特朗普在他和他們向公眾撒謊時已得知這種影響力的存在，就可能涉及法律問題。

（綜合報道）