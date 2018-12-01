米勒發力揭偽證 特朗普長子有危機

科恩是米勒調查中首位承認向國會作偽證的被告，如今焦點落在特朗普長子唐納德和大選顧問普林斯（Erik Prince），他們都曾向國會作出後來被公開報告反駁的供辭。部分特朗普盟友同樣曾在國會就「通俄門」調查作證，全部人都否認做錯。

《紐時》曾揭其證供作假

唐納德去年底到國會作證時，被問及俄羅斯以外的任何外國政府有否為特朗普競選團隊提出或提供協助時，他回應：「任何一國我都沒注意到。」被問及有否任何外國國民曾這樣做，他同樣表示沒有。但今年5月，《紐約時報》指沙特阿拉伯和阿聯酋的政府代表前年8月曾在紐約會見唐納德，後者一名律師也承認會面屬實。報道出街後，民主黨人開始追擊唐納德涉嫌向國會作偽證，但一直被共和黨人阻撓。

上述會面據報是由前軍事外判商普林斯（Erik Prince，美國教育部長德沃斯之弟）安排，但普林斯在去年聽證會上聲稱自己在特朗普競選團隊的發揮「非官方」角色，表示自己除了向競選團隊經理班農寄送外交政策文件外，跟團隊沒有正式聯繫。

下任眾議院情報委員會主席舍夫（Adam Schiff）表示，共和黨人迄今拒絕協助特檢調查，他明年初上任後會向調查小組分享聽證會的對話紀錄副本，勢有利米勒調查。

（綜合報道）