前私人律師認作偽證 特朗普斥「弱者」 科恩：出於忠誠限制通俄調查

認黨團會議後才停莫斯科項目

科恩去年向國會參眾兩院情報委員會表示，特朗普集團尋求在莫斯科興建特朗普大樓的計劃在2016年1月結束，特朗普參與度有限；他從未同意到莫斯科處理項目，亦從沒考慮向特朗普提出赴俄。惟特檢米勒在曼哈頓法院的最新入稟狀指，科恩當時的回覆全非事實；該項目是到2016年6月才停止討論，而科恩亦有就該計劃跟特朗普和其家人討論，與之前說法不同。另外，科恩稱曾請特朗普就地產項目前往莫斯科，科恩亦最少一次跟俄羅斯總統普京發言人佩斯科夫的私人助手聯絡，與他之前聲明從沒考慮向特朗普提出前往莫斯科和俄羅斯政府沒回應該計劃的說法相反。

文件指，科恩稱他作偽證是要減低莫斯科地產項目與特朗普之間的關聯，和製造2016年1月艾奧瓦州黨團會議前已終止計劃的錯誤觀感，以限制通俄門的調查工作，這源於他對特朗普的忠誠。科恩在今年8 月跟特檢達成認罪協議，承認8項涉及稅務和銀行詐騙的指控，其後配合米勒團隊的通俄門調查，有指他原本罪成的監禁年期可由65年大減至5年3個月。

達認罪協議 料65年囚期減至5年

科恩今次承認作偽證，或會跟特朗普一方涉事人過去回應通俄門的言論有衝突，並令他們出現作假證供的嫌疑，打擊特朗普及其身邊人（見配稿）。美國前檢察官麥奎德（Barb McQuade）指出，科恩知悉內情並願意跟特檢合作，或被視為可信證人，而他配合調查關係到通俄門調查核心，即特朗普團隊與俄羅斯勾結一事。

特朗普上周透露已親自書面回覆米勒的提問，後者的提問包括在莫斯科的地產項目協議。另一名前檢察官巴拉拉（Preet Bharara）質疑特朗普的回覆是否跟科恩所說的有矛盾，若科恩證供屬實，則代表特朗普可能犯下虛假陳述罪名。

特朗普反駁：沒投任何資金亦沒實行

特朗普上台後一直否認與俄羅斯有聯繫，他在去年2月上任後不久的記者會上，堅決否認自己和競選團隊成員接觸過俄羅斯：「俄羅斯（干預大選一說）是個詭計。我跟俄羅斯沒有關係，多年來已沒致電到俄羅斯，沒有跟俄羅斯人說過話。」特朗普批評科恩為換取較短刑期而說謊，斥他是個「弱者」。他昨日抵達阿根廷布宜諾斯艾利斯準備出席G20峰會，其間在Twitter貼文繼續批評通俄門調查。他反駁稱他在該莫斯科地產項目並沒有投入任何資金，亦沒有任何承諾，最終亦沒實行，斥特檢團隊是在獵巫。

（綜合報道）