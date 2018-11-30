歸還非洲文物 博物館現反對聲

法國總統府在報告發表後隨即宣布向西非國家貝寧立即歸還26件文物，並敦促文化部及外交部跟進法國博物館的非洲文物情况。總統府稱，該批文物是法軍1892年從貝寧前身達荷美王國掠奪所得。貝寧2016年曾向法國追討5000件文物，法國當時以法律禁止博物館藏品「永久分離」為由拒絕。

館長質疑不切實際

法國國家博物館約藏有超過9萬件非洲文物，其中三分之二藏於巴黎布朗利河岸-希拉克博物館（Quai Branly-Jacques Chirac Museum）。館長馬丹（Stephane Martin） 周三指報告將「殖民時期蒐集的所有東西」跟殖民罪行混為一談，質疑修例歸還所有文物不切實際。

（綜合報道）