歸還非洲文物 博物館現反對聲

【明報專訊】法國總統馬克龍去年承諾向非洲歸還文物，並委託兩名非洲藝術專家薩爾（Felwine Sarr） 和薩瓦（Benedicte Savoy）盤點法國國家博物館所擁有的非洲文物。報告上周五發表，稱法國博物館絕大多數非洲文物都是在1885與1960年運抵法國，該段時期非洲正被法國殖民，文物顯然不可能通過正常的買賣交易途徑流入法國。報告建議修改法例，為歸還文物掃清障礙。法國的舉動雖受到讚賞，但也引起爭議。
法國總統府在報告發表後隨即宣布向西非國家貝寧立即歸還26件文物，並敦促文化部及外交部跟進法國博物館的非洲文物情况。總統府稱，該批文物是法軍1892年從貝寧前身達荷美王國掠奪所得。貝寧2016年曾向法國追討5000件文物，法國當時以法律禁止博物館藏品「永久分離」為由拒絕。
館長質疑不切實際
法國國家博物館約藏有超過9萬件非洲文物，其中三分之二藏於巴黎布朗利河岸-希拉克博物館（Quai Branly-Jacques Chirac Museum）。館長馬丹（Stephane Martin） 周三指報告將「殖民時期蒐集的所有東西」跟殖民罪行混為一談，質疑修例歸還所有文物不切實際。
（綜合報道）