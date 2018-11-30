阿爾及利亞戰爭 馬克龍認法軍施酷刑 法總領事：國家應自省黑歷史

明報記者 林康琪

官明遠說，法國在一戰死傷慘重，遠大於二戰，差不多所有家庭都受影響，留下深刻烙印。一戰結束20年後，歐洲便迎來第二次世界大戰，也顯示了和平的脆弱。馬克龍在紀念一戰時便以該段歷史強調多邊主義的重要，並警告民族主義的禍害。馬克龍特意區分了民族主義和愛國主義，指後者不排他，才是好的。

紅酒喻愛國 純酒精喻民族主義

官明遠則以純酒精跟波爾多紅酒來比喻兩者的分別：前者會令人中毒，後者則可跟親朋一起享受。他稱，一戰歷史的教訓反映出教育年輕一代歷史的重要。他特別提到，一戰期間有14萬中國勞工到歐洲，協助法國人，一些中國人也留在法國，形成法國最早期的華人社群，法國今年也為紀念一戰華工豎立雕像，「我們正重新發現這段歷史」。

不過並非所有歷史都容易談論。1954至1962年的阿爾及利亞獨立戰爭是法國一段爭議歷史，被法國殖民統治130年的阿爾及利亞在獨立戰爭中有150萬人死亡。阿爾及利亞跟法國不時因歷史問題關係緊張。馬克龍9月承認法國要為支持獨立的共產黨人兼數學家奧丹（Maurice Audin）的死負責，並親自向奧丹的遺孀道歉，更令外界震驚的是，馬克龍稱，奧丹之死是法國系統地使用酷刑所致。奧丹1957年6月被捕後失蹤，其家人一直向政府追查其下落。《世界報》形容馬克龍的聲明是「歷史性的姿態」，專研阿爾及利亞之戰的法國歷史學家斯托拉（Benjamin Stora）認為，馬克龍聲明跟前總統希拉克1995年承認法國在迫害猶太人一事上有責任的聲明同樣重要，或有助法國最終可從歷史遺忘症中走出來。

歷史檔案「不由政客定對錯」

官明遠稱，馬克龍希望表示，戰爭總是充滿暴行，不能淡化雙方的戰爭暴行。馬克龍同時亦下令公開檔案讓歷史學家及兩國失蹤者的家屬查閱。官明遠說：「我們正對過去作出反思，但這從來不容易，需要時間，也需要檔案公開，讓歷史學家研究，什麼是好什麼是壞並不是由總統或政客決定。」

現年40歲的馬克龍是首個在阿爾及利亞戰爭後出生的法國總統。他去年競選總統時曾宣稱法國對阿爾及利亞的殖民統治是「反人道罪」，引起爭議。他後來改口，稱不應否認也不應對法國的殖民歷史懺悔。

指兩國和解仍太早 涉世代問題

法國與德國在一戰及二戰是敵人，但兩國如今卻是關係要好的盟友，更合撰歷史教科書，供法德兩國學生使用。官明遠認為這正反映法國對歷史的態度。被問到法國和阿爾及利亞可否有類似和解、共撰歷史書時，他承認可能仍然太早：「阿爾及利亞之戰較二戰近期，我們需要耐性。這也涉及世代的問題，當兩國換來沒有經歷過戰爭的世代，這可能會較容易。」